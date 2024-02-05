Без противоречий

Эта мысль красной нитью прошила республиканскую научно-познавательную конференцию «Ислам және дәстүр құндылығы»(«Ислам и ценность традиций»).

С содержательным докладом на конференции выступил Председатель ДУМК, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, отметивший, что в эпоху глобализации единственным способом противостояния мировым вызовам является сохранение традиционных ценностей.

– Конференция «Ислам және дәстүр құндылығы» открывает череду запланированных на 2024 год мероприятий, – сказал Наурызбай қажы Таганулы. – И совершенно закономерно, что начало им положено в Туркестане – нашей духовной столице, которая является вечной обителью святых, ханов и султанов. Мы с каждым днем все больше осознаем суть фразы «Жақсы заңың алдында, жақсы дәстүрің болсын». Шариат никогда не запрещал правильные обычаи, которым следовал народ. К сожалению, в последнее время некоторые представители молодого поколения, не получившие должного религиозного образования, выступают против традиций. Таким напомню, что домбра – народный инструмент, почитаемый казахами и людьми других национальностей, призывающий свои­ми мелодиями людей к добру и защите родины. Домбра никогда не была инструментом зла. Поэтому сохранение гармонии религии и традиций – большая задача, возложенная на всех нас. Если мы будем бережно относиться к этим двум драгоценным сокровищам, мы сохраним великое наследие, оставленное нашими предками.

Верховный муфтий также подчеркнул, что имамы проводят необходимую разъяснительную работу, ограждая молодежь от влияния деструктивных течений, зависимости от электронных сигарет и азартных игр, выступая против ранней беременности среди девушек. Это общие проблемы для всего общества, и нам необходимо объединиться для их решения.

ДУМК выступила с инициативой по открытию Исламского института повышения квалификации имамов. Это еще один шаг к тому, чтобы религиозные деятели повышали свой интеллектуальный и образовательный уровень и могли вести разъяснительную работу среди прихожан.

Исламский институт повышения квалификации имамов разместится в строящемся духовно-культурном центре «Кылует». Здесь также предусмотрены выставочный центр, место поклонения на 500 человек, лекционный зал на 100 мест, библиотека на 60 мест, общежитие на 120 мест и столовая.