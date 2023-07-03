Без вести пропавшую женщину нашли мертвой в Костанайской области

Полиция обнаружила тело без вести пропавшей жительницы Сарыкольского района, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.

Фото: Kazpravda.kz

58-летняя женщина вышла из дома 30 июня. С заявлением об ее исчезновении в полицию обратился брат.

Сотрудники полиции, совместно с ДЧС и ПС КНБ РК по Костанайской области и волонтерами, сразу же приступили к поискам.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый, который дал признательные показания в совершении особо тяжкого преступления. При проведении следственных действий он указал место захоронения тела без вести пропавшей женщины", - проинформировали в ДП.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство", назначены необходимые экспертизы.

Другая информация в порядке статьи 201 УПК РК не разглашается.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области ищут пропавшую без вести женщину, страдающую эпилепсией.