"Зацепок нет" – полиция о пропаже жительницы Костанайской области

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В Костанайской области ищут пропавшую без вести женщину, страдающую эпилепсией, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Балхаш Раисова 29 июня ушла в лес за ягодами из поселка Большие Дубравы Сарыкольского района. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Особые приметы: небольшого роста, черные короткие волосы, карие глаза, имеется косоглазие.

Костанайку ищут более 100 человек: полицейские, спасатели, представители акимата Сарыкольского района, работники лесхоза, волонтеры и местные жители.

«По делу о пропавшей без вести женщине никаких зацепок не найдено», – прокомментировали в пресс-службе полиции.