Приказы
Без заголовка
Приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан г. Астана от 7 октября 2010 года № 448 Об утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте Приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан г. Астана 26 октября 2010 г. № 477 Об утверждении Правил нанесения государственных, регистрационных опознавательных и дополнительных знаков на гражданские и экспериментальные воздушные суда Приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан г. Астана от 22 октября 2010 года № 470 Об утверждении Правил уведомления эксплуатантом гражданского воздушного судна Республики Казахстан о выполненном нерегулярном международном полете вне пределов воздушного пространства Республики Казахстан Приказ министра образования и науки Республики Казахстан г. Астана от 30 июля 2010 года № 404 О внесении изменений и дополнений в приказ и. о. министра образования и науки Республики Казахстан от 22 ноября 2007 года № 566 «Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения» Приказ министра образования и науки Республики Казахстан г. Астана от 1 ноября 2010 года № 506 О внесении изменений в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 125 «Об утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» Приказ министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан г. Астана от 9 августа 2010 года № 209 О признании утратившими силу некоторых приказов министра индустрии и торговли Республики Казахстан Содержание - скачать

Популярное

Все
Роскошный подарок получили жители и гости Петропавловска ко Дню столицы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 июля
Документы передали дух эпохи
Законсервировать бывшие урановые рудники намерены власти Северо-Казахстанской области
Здесь бьется сердце Евразии
Без спорта и праздник – не праздник
Алматы вернулся в режим ковидных ограничений
​​​​​​​«Астана» выходит в лидеры
Любимый город другу улыбнется...
Этажи социального жилья
В духе времени
Два дворца и центр искусств
Мастер-класс от хирурга
Давайте просто танцевать!
Гранты против дефицита
Много солнца на открытой воде
С днем рождения!
Под своей крышей
Познавательно, спортивно, весело
Звучащая страница истории
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
Что происходит с тенге – свежие данные
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Пенсионный возраст: cнижать или нет?
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
Вооруженные разборки устроили 15 человек в Акмолинской области
Качество жизни зависит от качества мышления
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Избил имама в мечети житель Талдыкоргана
Задержание самолета российской авиакомпании в Нур-Султане прокомментировали в КГД
Яркая вспышка в ночном небе напугала жителей Тараза
Новые данные по расследованию январских событий озвучили в МВД
Отец троих детей изнасиловал 5-летнего мальчика в Туркестанской области
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане

Читайте также

Приказы
Приказы
Приказы
Приказы
Приказы
Приказы
Приказы
Приказы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]