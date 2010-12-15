Без заголовка

Приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан г. Астана от 7 октября 2010 года № 448Об утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспортеПриказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан г. Астана 26 октября 2010 г. № 477Об утверждении Правил нанесения государственных, регистрационных опознавательных и дополнительных знаков на гражданские и экспериментальные воздушные судаПриказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан г. Астана от 22 октября 2010 года № 470Об утверждении Правил уведомления эксплуатантом гражданского воздушного судна Республики Казахстан о выполненном нерегулярном международном полете вне пределов воздушного пространства Республики КазахстанПриказ министра образования и науки Республики Казахстан г. Астана от 30 июля 2010 года № 404О внесении изменений и дополнений в приказ и. о. министра образования и науки Республики Казахстан от 22 ноября 2007 года № 566 «Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения»Приказ министра образования и науки Республики Казахстан г. Астана от 1 ноября 2010 года № 506О внесении изменений в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 125 «Об утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся»Приказ министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан г. Астана от 9 августа 2010 года № 209О признании утратившими силу некоторых приказов министра индустрии и торговли Республики Казахстан
Содержание - скачать