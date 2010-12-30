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Без заголовка
Конкурсы
30 декабря 2010 г. 8:16
243
Конкурсы на 30.12.2010
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01:00
В рабочем поселке Белоусовка надеются на упрощение порядка передачи месторождений новым инвесторам
00:00
Более ста жителей Темиртау пришли на выездной прием граждан с участием акима Карагандинской области
01:30
Новые рабочие места создают в области Абай
00:30
В Атырауской области решено дополнительно установить 31 единицу системы оповещения о ЧС
02:00
В Риддере горная речка изменила цвет из-за загрязнения отходами горно-обогатительного производства
02:30
Ежегодно в Казахстане регистрируется более ста преступлений, связанных с торговлей людьми и эксплуатацией
12:55
Мужчина остался без ноги после отдыха на Алаколе
02:00
Чей родник?
03:00
За пять лет, с тех пор как Туркестан стал областным центром, около 10 тыс. семей получили жилье
04:00
Более трех тысяч гектаров травы выгорело в степных пожарах в области Улытау
03:30
Квот для казахстанских товаров добиваются предприниматели Северо-Казахстанской области
09:50
О состоянии казахстанцев после ДТП в Турции рассказали в МИД РК
00:00
Моя вода – мое богатство
02:00
…И особый статус журналистов
08:57
Отца обвинили в изнасиловании троих детей в Акмолинской области – реакция полиции и Минпросвещения
01:00
Взывая к чуду
00:30
Прочь руки от детей!
00:30
Жаркий сезон села Байтерек
12:05
Автомобиль загорелся на заправке в Актау: пострадал водитель
01:30
Проблемы Атырау на контроле
26 июля 2023 г. 2:00
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
26 июля 2023 г. 1:30
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
24 июля 2023 г. 0:30
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
27 июля 2023 г. 3:00
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
24 июля 2023 г. 3:00
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
28 июля 2023 г. 19:30
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
26 июля 2023 г. 14:50
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
24 июля 2023 г. 0:00
150 детишек, победивших онкологию и прошедших трансплантацию органов, приехали со всего Казахстана в Астану для участия во вторых республиканских Играх чемпионов
24 июля 2023 г. 1:00
По мнению участников I Международного форума медиа и туризма, СМИ играют немаловажную роль в развитии туриндустрии
24 июля 2023 г. 17:12
Гражданин Турции пнул 4-летнюю девочку в ТРЦ в Алматинской области (видео)
24 июля 2023 г. 1:30
В столице заработал Центр приема граждан, одной из ключевых задач которого станет создание новой среды взаимодействия государства и граждан
25 июля 2023 г. 21:35
Арестован гражданин Турции, пнувший маленькую девочку в ТРЦ в Алматинской области
24 июля 2023 г. 2:30
Казахстанские предприниматели из Мангистау впервые примут участие в международном конкурсе сыров
25 июля 2023 г. 21:57
В 5-метровый колодец упала пенсионерка в Кызылординской области
25 июля 2023 г. 0:16
В Коксуском районе официально открыли арбузный сезон, дружно съев почти тонну сочных бахчевых
26 июля 2023 г. 0:05
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
26 июля 2023 г. 1:00
В Кызылорде прямо в областной детской больнице организовали обряд тұсау кесер для ребенка, которому медики спасли жизнь
24 июля 2023 г. 19:00
Более 22 млн тенге отдала вымогателям жительница Аксу
24 июля 2023 г. 4:30
С начала года бруцеллез диагностирован у 58 жителей области Жетысу
24 июля 2023 г. 2:00
Полсотни мячей намеревался закупить спортклуб, планируя выложить за них 2,5 млн тенге бюджетных средств
4 июля 2023 г. 2:30
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
18 июля 2023 г. 3:30
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
5 июля 2023 г. 3:00
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
3 июля 2023 г. 8:51
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
20 июля 2023 г. 5:00
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
2 июля 2023 г. 12:16
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
6 июля 2023 г. 1:00
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
11 июля 2023 г. 3:30
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
6 июля 2023 г. 2:00
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
12 июля 2023 г. 13:49
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
19 июля 2023 г. 3:30
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
4 июля 2023 г. 8:35
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
10 июля 2023 г. 4:30
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
7 июля 2023 г. 15:06
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
6 июля 2023 г. 0:30
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
14 июля 2023 г. 22:30
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
6 июля 2023 г. 1:30
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
15 июля 2023 г. 17:51
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
1 июля 2023 г. 8:52
Макрон покинул брюссельский саммит ЕС из-за непрекращающихся беспорядков во Франции
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