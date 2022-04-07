Материалы комиссии по расследованию несчастного случая вследствие аварии на опасном производственном объекте, повлекшей смерть крановщика, переданы в правоохранительные органы.

Есть вопросы

Напомним, 23 января 2022 года при падении башенного крана на площадке ЖК «NAVOI 3.0» в Ауэзовском районе мегаполиса 49-летний крановщик получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда скорой.

Как отметил председатель комиссии, руководитель отдела государственного надзора за подъемными сооружения­ми департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по Алматы Гани Бабаев, установлена главная причина трагедии – это техническая не­исправность башенного крана плюс человеческий фактор. Была проведена судебно-медицинская экспертиза, заключившая, что в крови погибшего крановщика обнаружены наркотические вещества. Также был выявлен факт отсутствия трудового согла­шения между крановщиком и работодателем ТОО «Мирас Констракшн». Компания взяла в аренду башенный кран вместе с крановщиком у ИП Star Rent, не удосужившись заключить с ним трудовой договор. Пострадавшая сторона может обратиться в суд, что повышает ответственность работодателя и сулит дальнейшее разбирательство.

В ходе нашего разговора мы пытались проанализировать причины и условия, приведшие к ЧП, ставшие следствием либерализации требований к бизнесу. Все ли строительные компании, их подрядчики обладают соответствующей материально-технической базой? Каким образом продлевается срок дальнейшей эксплуатации башенных кранов?..

Нет полномочий

Говоря о проверке состояния кранов, Гани Бабаев отметил, что, согласно инструкции, специалис­ты аттестованных организаций в области промышленной безопас­ности полностью осматривают башенный кран, дают свое заключение и продлевают срок эксплуатации, но не более чем на два-три года в зависимости от его состояния. В технической экспертизе подробно описывается, какие именно дефекты имеются в узлах, механизмах, металлоконструкции, и все требования по устранению неполадок. Дальнейшее обслуживание производят владельцы кранов, эксплуатирующие или аттестованные организации. И не секрет, что владельцы и арендаторы башенных кранов экономят на запчастях, на техническом обслуживании, о чем говорят сами крановщики.

– Гани Тургунович, нет ли конфликта интересов в том, что обследование кранов проводят частные структуры, которые также заинтересованы в зарабатывании денег? Не оказались ли мы в ситуации, когда, устраняя административные барьеры и сокращая контрольные функции государства, упустили какие-то основополагающие принципы безопасности и охраны труда? – начинаем разговор.

– Аттестованные компании, проводящие техническую экспертизу башенных кранов, несут законодательную ответственность, поэтому в их интересах объективно показать техническое состояние крана. В стране третий год продолжается мораторий на проверку МСБ. Однако с 2022 года у нас появились полномочия проверять аттестованные организации, имею­щие право на проведение работ в области промышленной безопас­ности, – отвечает специалист.

– Какие нормы законодательства надо ужесточать, чтобы избежать в будущем подобных трагедий?

– Прежде всего необходимо ужесточить правила эксплуа­тации башенных кранов по примеру эксплуатации лифтов. В аттестат на право проведения работ в области промышленной безопасности добавлена статья, которая касается монтажа, обслуживания лифтового хозяйст­ва. Этот вопрос поднимали около десяти лет. По сути, из-за увеличения количества аварий вернули пункт, который раньше был в нормативных правовых актах. Что касается эксплуатации башенных кранов, то такого пункта нет.

В данный момент для монтажа, ремонта кранов не требуется никакого аттестата для юридических лиц и специалистов, производящих монтаж, техническое обслуживание и ремонт. Сегодня ситуация такова, что специалисты по промышленной безопасности по инициативному обращению владельца крана или эксплуатирующей организации присутствуют только при приемочных испытаниях и пуске в работу крана, проверяют документацию, техническое состояние и, если все в порядке, дают разрешение для ввода его в эксплуатацию.

Если кран технически не пригоден к эксплуатации, мы не даем разрешения на его пуск. В то же время не имеем права запретить его использовать. По окончании срока эксплуатации крана владелец или арендатор вправе проводить повторные экспертизы и продлевать сроки его работы. Видимо, надо ограничить количество проведения экспертиз по продлению сроков эксплуатации кранов. По нашим данным, в Алма­ты до сих пор эксплуатируются краны 1993 года выпуска.

Согласно правилам, застройщик обязан проводить ежегодные освидетельствования. Записи о крупных ремонтных работах должны вноситься в паспорт крана. Но как можно все это проконтролировать, если по закону представители уполномоченного органа не имеют права попасть на строительный объект? Опять все зависит от добросовестного отношения предпринимателя к этому вопросу.

К слову, с этого года введена инструкция для осуществления производственного контроля на предприятиях. Специалисты должны сами выявлять и сами наказывать, то есть повышать свою ответственность.

Таким образом, департамент промышленной безопаснос­ти отвечает только за ввод в эксплуа­тацию. За внутренний надзор, перемещение грузов на строительном объекте, за исправное техническое состояние ответствен­ны специально назначенные инженерно-технические работники. Если предприятие будет само себя контролировать, насколько оно будет объективным в этом вопросе?

Не секрет, что происходит экономия средств на технике безопас­ности. Какой процент от общего бюджета необходимо закладывать на эти мероприятия?

И еще одна проблема: каковы же сегодня полномочия специалистов по надзору за безо­пасной эксплуатацией кранов, ответствен­ного за безопасное перемещение грузов? По инструкции перед началом рабочей смены крановщик осматривает кран, делает запись в крановом журнале и ставит свою подпись, что узлы, канаты, тросы, механизмы исправны, и приступает к работе. В случае неисправности крана он должен сообщить об этом ответственным лицам, как прописано в правилах. Однако вряд ли его слова будут услышаны.

Реальность такова, что крановщик жалуется им на неисправность башенного крана, а они упрашивают его продолжить работу, так как «запасная часть еще не пришла», и еще много разных отговорок. Вместо того, чтобы отстранить крановщика от работы на технически не­исправном кране, они фактически защищают бизнес-интересы работодателя, не останавливая процесс. И можно представить стресс, который испытывают крановщики, работая на не­исправном кране.

Тревоги крановщика

Айгул Файзуллаева работает крановщиком более семи лет. Она уверена, что у них опасная профессия, но крановщиков не ценят по тому вкладу, который они вносят в строительство объек­тов. По ее словам, гибель крановщика – не первая в стране. Зачастую руководители строительных организаций стараются не придавать огласке подобные случаи, идут на примирение с родственниками, оказывают единовременную материальную помощь, обещают провести документальное расследование, но на этом все завершается.

– Мы считаем, что компетент­ные органы должны тщательно расследовать каждый несчастный случай. Чаще всего родственники погибших остаются один на один со своим горем, они не знают, как защитить права погибшего человека. Считаю, что главная проб­лема в том, что строительные компании разными способами продлевают сроки эксплуатации техники, и в итоге крановщики часто работают на неисправных кранах, – рассуждает она.

По ее словам, крановщики мегаполиса объединены в один чат, где зарегистрировано 285 человек. И чаще всего они обмениваются информацией о плохом техническом состоянии, о превышении грузоподъемности крана.

– Я бы предложила членам комиссии побывать в кабине крановщика, чтобы понять, насколько это опасно. Нам часто приходится работать на не­исправной технике. Об этих фактах мы всегда информируем инженера по технике безопасности и механика. Они же ссылаются на разные причины: фирма не перечислила деньги за аренду, заказ на поставку запчастей уже отправлен, – говорит Айгул Файзуллаева. – Можно сказать, что старую технику компании передают друг другу в аренду по кругу. Запасные части дорогие, один рычаг управления стоит 300 000 тенге, поэтому экономят на всем, подвергая риску жизнь крановщика. Он работает на высоте, и во время аварии ему некуда бежать, поэтому человек падает вместе с краном.

Айгул Файзуллаева считает, что сердце любой стройки – это подъемный кран, без этой техники невозможно представить строительный объект. Сообщест­во крановщиков не может создать свой профсоюз, чтобы законно защищать свои трудовые права. Активистов вносят в так называемый черный список, и потом они не могут устроиться на работу. О технике безопаснос­ти вспоминают, когда происходят несчастные случаи, а потом все забывается – это главная проблема.

О чем говорят госорганы

На официальный запрос в Комитет промышленной безопас­ности РК касательно регламента проверки технического состояния башенных кранов, их предельного срока эксплуатации, повышения ответственности работодателя за безопасность людей и так далее нам был предоставлен ответ, что поставка башенных кранов производится в основном из КНР и России, в том числе бывших в эксплуатации.

Все краны делятся на две категории, высокой и не отнесенные к высокой степени риска. Ежегодной проверке подлежат краны, относящиеся к высокой степени риска, отработавшие свои сроки эксплуатации от 10 и более лет. В соответствии с Предпринимательским кодексом РК проверки проводятся на основании «оценки степени рис­ков и проверочного листа в сфере государственного надзора в области промышленной безо­пасности».

Проверочный лист – это список самых важных вопросов из Правил обеспечения промышленной безопаснос­ти при эксплуатации грузо­подъем­ных механизмов, невыполнение которых может привести к инцидентам, авариям, угрозе жизни и (или) здоровью людей. Выход за рамки проверочного листа является превышением полномочий. В соответствии с законодательством и правилами ввод в эксплуатацию кранов не считается проверкой и проводится по инициативе организаций, эксплуатирующих башенные краны на строительных объектах. Таким образом, инициатива ввода в эксплуатацию кранов принадлежит бизнесу, согласно вышеуказанным правилам, и только при угрозе здоровью и жизни людей, согласно Закону РК «О гражданской защите», пос­ле разрешительных про­цедур прокуратуры, специалисты государственного органа могут попасть на объект.

На данный момент стало известно, что, по выводам комиссии, все регионы страны предоставили информацию по субъектам предпринимательства и по количеству башенных кранов, которые эксплуатируются в настоящее время. Направлено письмо в Генеральную прокуратуру о проведении внеплановых проверок всех строительных компаний, у которых имеются башенные краны. В том случае, если Генеральная прокуратура одобрит эти инициативы, будут внепланово проверяться субъекты микро-, малого предпринимательства. Скорее всего, в ходе этой проверки выяснится много вопросов в части эксплуатации подъемных сооружений.

Настало время совершенствования и пересмотра системы контроля, разрешительных процедур, технического обслуживания строительной техники, прояснения четкой картины состояния и выработки комп­лекса мер для ее улучшения. В условиях рыночной экономики только законы могут регулировать отношения между игроками. Очевидно, что добро­совестность предпринимателя основывается на тех статьях закона, которые он не сможет обойти и без их выполнения заниматься высотным строительством.