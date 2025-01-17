Бежавшего в Беларусь преступника доставили в Казахстан

Закон и Порядок
129
Гульмира Кунапия
корреспондент

Соучастник этого преступления уже осужден, а сам подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудниками Генпрокуратуры при содействии посольства Казахстана в Беларуси из Республики Беларусь экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество в крупном размере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ГП

Как рассказали в ведомстве, злоумышленник в период с января 2022 по август 2023 года в городе Туркестан, действуя в группе лиц, под предлогом оказания помощи в получении безвозмездных денежных грантов для открытия бизнеса, похитил деньги 13 граждан. Общий ущерб оценивается в сумму свыше 10 млн тенге.

Соучастник этого преступления уже осужден, а сам подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск.

В октябре 2024 года он был задержан на территории Беларуси и по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Астаны.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет с конфискацией имущества.

Ранее в МВД рассказали, в каких странах скрывались казахстанские преступники.

 

#розыск #экстрадиция #Беларусь. мошенничество

Популярное

Все
Оперативно, грамотно и честно!
Определены самые популярные у туристов регионы
Учиться с удовольствием
Баланс строгих норм и морали
Батареи дождались тепла
Алматинская школьница стажировалась в космическом агентстве США
Пик «Казправды»: преодолеть себя
Их породнило печатное слово
Так комфортнее и интереснее жить
Ключ к душе человека
Казахстан – в числе лидеров студенческих игр
Школьники Астаны получат дипломы по рабочим специальностям
Бахыт и его команда
Совсем не розовые пони
Лучшие инвестиции –  в комфортное детство
Вставай на лед!
Экоотели уже на подходе
Модульное жилье для военнослужащих
В память об Алие
Кем быть?
Закон Республики Казахстан
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
Закон Республики Казахстан
На языке текста и рисунка
Глава МЧС открыл спасательную станцию на реке Жайык
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Чтобы не потерять себя
Джуд Лоу сыграет Путина в начале его политической карьеры
Похищавшую нефтепродукты ОПГ задержали в Кызылорде
Подписан закон по внедрению Единой добровольной накопительной системы «Келешек»
Через «социальный кошелек» медики выдают бесплатные лекарства
Дело Шерзата Болата: расследование не окончено
Триумф на родине Болливуда
Объем выявленных фальшивых денег вырос в Казахстане
Хранитель вечной любви
Третью четверть в наилучших условиях начали ученики районов Приаралья
Цена на золото снова подскочила
Разработка старшеклассника поможет диагностировать кожные заболевания
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом

Читайте также

Наценка доходила до 500%: Больницы и детсады переплачивали …
Баланс строгих норм и морали
Находившегося в розыске иностранца нашли в Степногорске
Бизнес по подделке госномеров на авто пресекли в Семее

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]