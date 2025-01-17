Бежавшего в Беларусь преступника доставили в Казахстан

Соучастник этого преступления уже осужден, а сам подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудниками Генпрокуратуры при содействии посольства Казахстана в Беларуси из Республики Беларусь экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество в крупном размере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ГП

Как рассказали в ведомстве, злоумышленник в период с января 2022 по август 2023 года в городе Туркестан, действуя в группе лиц, под предлогом оказания помощи в получении безвозмездных денежных грантов для открытия бизнеса, похитил деньги 13 граждан. Общий ущерб оценивается в сумму свыше 10 млн тенге.

Соучастник этого преступления уже осужден, а сам подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск.

В октябре 2024 года он был задержан на территории Беларуси и по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Астаны.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет с конфискацией имущества.

Ранее в МВД рассказали, в каких странах скрывались казахстанские преступники.