Безопасность, благополучие и комфорт

Об этом напомнила в рамках брифинга в СЦК председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова. Кроме того, как отметила спикер, в этой сфере реализуются положения ратифицированных международных договоров.

Правозащитным полем, на котором строится благополучное и безопасное детство маленьких казахстанцев, является законодательная база страны, которая включает в себя законы «О правах ребенка в Республике Казахстан» и «Об образовании». Для оценки детского благополучия и степени эффективности национальной политики в этой сфере в 2021 году разработан и внедрен индекс благополучия детей.

По поручению Главы государства с 1 января 2024 года запущен проект «Нацфонд – детям», в рамках которого 50% инвестиционного дохода будет распределяться между всеми казахстанскими детьми. В настоящее время детское население республики составляет 6,9 млн человек. Ожидается, что к 2027 году их будет уже 8 млн.

Представитель Минпросвещения остановилась на основных аспектах защиты прав детей. Первый из них – реализация права на дошкольное и среднее образование. Наравне с другими сферами отрас­ли дошкольное образование переживает реформы. Так, с 2022 года внедряется новая модель работы с детьми, предполагающая организацию воспитательного процесса через игру и различные виды дея­тельности.

В сфере среднего образования насчитывается 7 849 школ, в которых обучаются 3,8 млн детей. Основной проблемой здесь остается нехватка ученических мест и, как следствие, трехсменное обучение, а также наличие аварийных школ. Для решения проблемы в стране реализуется программа «Комфорт­ная школа». Она отвечает праву каждого казахстанского ребенка на качественное образование.

В профессиональных колледжах 80% ребят обучаюся бесплатно по программам ТИПО. К 2025 году бюджетным финансированием будет охвачено 100% контингента студентов в этих колледжах.

Одним из основных прав ребенка является его право воспитываться в семье. На сегодняшний день в нашей стране из 21 387 детей-сирот 17 660 воспитываются в казах­станских семьях. Согласно данным статистики, ежегодно граждане Казахстана принимают в свои семьи более 1 000 детей-сирот (в 2019 году – 1 111, в 2022-м – 1 019, в 2023-м – 1 063). За три последних года количество детских домов в Казахстане уменьшилось на 21.

Безопасность и социальные гарантии государства выступают важнейшими правами детей. Прио­ритетная задача – защитить детей от опасности на улице, дома и в школе. Поэтому на детских объек­тах реализуются комплексные меры безопасности. Безопасная среда в организации образования для Минпросвещения не ограничивается только техническими средствами, но включает и эмоцио­нальное благополучие ребенка.

Реализуется Комплексный план на 2023–2025 годы по защите детей от насилия, превенции суицида, обеспечению их прав и благополучия. Ведется работа по развитию региональных центров психологической поддержки, что позволит обеспечить детям доступ к профессиональной психологической помощи. Принята методика по профилактике, выявлению и оказанию помощи детям-жертвам насилия. Для формирования позитивных отношений в школьной среде на основе привития навыков доброжелательности, отзывчивости и взаимоуважения в организациях образования проведена акция «Дос­болLike». Ее продолжением станет пилотирование аналогичной антибуллинговой программы в 50 школах восьми регионов страны. Также в рамках поручений Главы государства Минпросвещением совместно с Министерством науки и в­ысшего образования дан старт волонтерскому проекту «Менің бауырым».

В ходе брифинга информацией о проводимой работе по защите прав детей поделились руководитель программы ЮНИСЕФ по защите детства Айсулу Бекмуса и руководитель общественного фонда «Право» Ольга Рыль.