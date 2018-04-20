​Безопасность – наше все

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Динара Елеукина

Чтобы решить возникшую проблему, необходимо создание приложений с расширенными функциями для борьбы с виртуальными преступниками.

Пришедшие спамы на телефон о подарках и ваучерах, отсылаю­щих на вирусную страницу, в очередной раз заставляют задуматься о безопасности вообще. Получается, что, пройдя по обоз­наченным ссылкам, зара­жаешь всякой нечистью телефон, что неизбежно ведет к потере либо повреждению файлов, фото, приложений. За­даюсь вопросом, а кому вообще это нужно, и что это дает? Видимо, несведущему человеку понять не дано.

Разработчики систем обмена сообщениями работают над соз­данием новых приложений с расширенным функционалом и дополнительной защитой данных, коим является мессенджер нового поколения QALAISYŃ. Главная особенность оного зак­лючается в возможности общения пользователей друг с другом в обход серверов посредством зашифрованного соединения между смартфонами напрямую. Замечательная вещь, не так ли?! То бишь можно общаться и не переживать, что «утекут» в Сеть конфиденциальные разговоры, любая другая информация. С помощью приложения можно проводить электронные платежи, а ключевая его особенность – поиск собеседника.

Что касается сохранности наших персональных данных на госпорталах, то, как утверждает заместитель председателя Комитета по информационной безопас­ности Министерства оборонной и аэрокосмической промышленнос­ти РК Руслан Абдикаликов, сайт eGov больше других подвержен атаке хакеров, которым, вероятно, нужны наши персональные данные для использования в корыстных целях, но поползновения мошенников всячески пресекаются. Будем надеяться, что усилия не напрасны.

И вот вроде только что осудили действия хакеров, как в новостной ленте проскальзывает информация о легализации их деятельности. То есть, по словам того же Руслана Абдикаликова, это даст им возможность «взламывать» интернет-ресурсы для обнаружения слабых мест в защите и устранения этих недостатков официально. «Понятно, что это люди специфичные, как товар двойного назначения, они могут принести пользу, но при этом нет гарантии, что не сделают что-то противоправное. Конечно, мы должны таких людей знать, понимать, что они делают, и дать им возможность зарабатывать легально», – заключил он.

Разного рода компьютерные вирусы, троянские программы, так называемые черви и прочее вредоносное программное обеспечение скрытно проникают в компьютерные системы. Они являются основной угрозой, пос­кольку с ними сталкиваются почти все пользователи Сети. «Подцепить» вирус очень просто без эффективной защиты. В связи с этим депутаты Мажилиса обсудили проект поправок в республиканский бюджет на 2018–2020 годы, для выделения средств на войну с виртуальными преступниками. Министр финансов Бахыт Султанов отметил, что важным условием развития информационного общества является кибербезопасность.

Для борьбы с киберугрозами планируется выделить 71,3 млрд тенге, которые будут направлены на развитие системы обнаружения, пресечения, технического расследования киберпосягательств и информационных атак на государственные и частные объекты цифрового информационного пространства Казахстана.

Сейчас многие пользуются услугами интернет-магазинов, что также сопряжено с большими рисками. Недобросовестные продавцы отправляют товар в непотребном виде, с браком или вообще исчезают с деньгами. Как защититься в таком случае? Для этого на портале Комитета государственных доходов будет размещена информация обо всех зарегистрированных интернет-продавцах. Любой покупатель сможет увидеть, официально работает тот или иной торговец. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета госдоходов МФ РК Мади Такиев.

Он отметил, что с 1 января нынешнего года осуществляющие деятельность через интернет-магазины или интернет-площадки предприниматели получат налоговые льготы в виде освобождения от уплаты корпоративного подоходного налога для юридических лиц и индивидуального подоходного налога для индивидуальных предпринимателей на 100%.

Не так давно было сообщено о необходимости регистрации мобильных телефонов до конца года. Как отмечают в МИК РК, это делается для того, чтобы облегчить работу органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, поиск похищенных телефонов и раскрытие преступ­лений. Если ваш телефон зарегистрирован, а завтра потерян или украден, пишите заявление, и правоохранительные органы по IMEI-коду смогут его найти.

Несколько лет назад у автора этих строк украли телефон из сумки. Тогда, попросив сотовый у коллеги, написала СМС на свой телефон с просьбой вернуть его. Однако похитители не отреагировали.

А ведь было бы неплохо, если бы так называемые IMEI-коды устройства были привязаны к ИИН владельца и номеру абонента. И тогда, возможно, мне не пришлось бы тратиться на покупку нового аппарата, а вора наказали бы по всей строгости закона. 

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