Безопасные окна, запрет мобильников в школах, институт наставничества для сирот – закон

Сенат, Парламент
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Сенат на пленарном заседании одобрил принятые Мажилисом поправки по вопросам образования, наставничества и безопасности детей, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, целями закона является дальнейшее совершенствование национального законодательства в сфере образования и в области защиты прав детей-сирот.

Основными задачами закона являются: внедрение института наставничества для детей-сирот, обеспечение безопасности детей, расширение управленческой свободы организаций образования.

Законом предусматривается наделение акиматов новыми функциями по обеспечению качества образования, а также по разработке и внесению в маслихат плана развития образования соответствующей территории, принятию мер по материально-техническому обеспечению организаций образования.

«Также законом предусмотрено: утверждение правил использования абонентского устройства сотовой связи в организациях среднего образования, зачисление в первый класс без тестирования, обеспечение единой очередности по предоставлению мест в детские сады, принятие мер по недопущению распространения в организациях образования информации, пропагандирующей насилие, побуждающей к суициду, религиозного характера и др. Законом вносятся изменения в порядок лицензирования деятельности организаций, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования», - говорится в заключении. 

Также, законом вводятся нормы по урегулированию института наставничества. Этот институт предусматривает, что совершеннолетние граждане Республики Казахстан на безвозмездной основе вправе быть наставниками над детьми-сиротами, проживающими в детских домах. Наставник будет оказывать индивидуальную поддержку и помощь в подготовке к самостоятельной жизни. Законом устанавливаются требования, права и обязанности наставников.

В целях обеспечения безопасности детей устанавливаются законодательные требования по обязательному обеспечению оконных проемов замками безопасности. Вводится запрет на застройку многоквартирными жилыми домами без учета размещения объектов здравоохранения и образования.

Ожидаемыми результатами при принятии закона являются положительные правовые последствия, которые предусматривают дальнейшее усиление эффективности национальной системы регулирования образования и оказания индивидуальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях образования.

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