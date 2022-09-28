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Безопасные перевозки
Наталья Денисова, Кызылординская область.

Чтобы упорядочить вопрос перевозки детей так называемыми автомобилями-развозками, обслуживающими детсады, полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Детский сад».

В регионе зарегистрировано 603 дошкольные организации, в том числе 441 частный детский сад. Большинство из них предоставляют услуги доставки детей по марш­руту «дом – детский сад – дом».

Но перевозка детей – очень ответственное дело, здесь есть свои нормативы. При несоблюдении ПДД и установленных норм могут случиться инциденты, подобные случаю, произошедшему в Кызылорде в начале сентября. В тот будний день в восемь часов утра на левобережье столкнулись два автомобиля. В одном из них находились дети, направлявшиеся в детский сад. Несколько из них пострадали, некоторых даже пришлось госпитализировать в больницу.

В рамках ОПМ «Детский сад» была организована встреча первого заместителя начальника депар­тамента полиции Кызылординской области Шамшидина Амитова с представителями дошкольных учреждений. Поговорил с работниками детсадов и начальник управления административной полиции ДП региона Нурмахан Пазылов.

Перед руководством дошкольных учреждений поставлена задача – привести в соответствие с требованиями процесс перевозки воспитанников.

– Перевозки должны осуществляться при наличии в автомобиле специальных детских удерживаю­щих устройств, позволяющих пристегнуть каждого ребенка с помощью ремней безопасности, – сообщили в департаменте полиции. – При этом автобусы должны иметь не менее двух дверей и быть оборудованными проблесковым маячком желтого цвета. На этих транспортных средствах устанавливаются также специальные опознавательные знаки.

Кроме того, к перевозкам организованных групп детей допускаются водители старше 25 лет, имеющие водительское удостоверение соответствующей категории и стаж работы не менее пяти лет.

Также согласно техническим требованиям автобусы межгосударственного стандарта для перевозки групп детей должны иметь желтую окраску, их необходимо оборудовать как минимум двумя огнетушителями емкостью восемь литров и двумя медицинскими аптечками. Естественно, не допускается «перегруза», то есть количество детей должно соответствовать чис­лу мест с ремнями-фиксаторами.

– В отношении водителей транс­портных средств, не выполняю­щих указанные требования, в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях будут применены меры с наложением административного штрафа, – подчеркнул Нурмахан Пазылов. – Мы призываем перевозчиков строго соблюдать указанные технические требования и правила дорожного движения.

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