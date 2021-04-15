«Безопасный кекс»

Колонка обозревателей
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Асель Муканова
Научиться готовить, изучать языки, заниматься саморазвитием, познавать мир – сегодня для этого есть безграничные возможности. Причем делать все можно не выходя из дома.

Пандемия, безусловно, повлияла на многие сферы деятельности, но далеко не все ее последствия можно отнести к негативным. Например, бурными темпами развивается интернет-коммерция. Да и вообще выяснилось, что любой бизнес теперь можно успешно раскручивать в Сети, главное – найти правильный подход и потребителей.

Лично мне прошедший почти в постоянной изоляции год точно пошел на пользу. Каких только семинаров и лекций я не посетила за это время в режиме онлайн! Ну, во-первых, полезных в моей сфере деятельности, в том числе интенсивы «столько-то шагов к интересному тексту», о принципах придумывания броских заголовков и нескучных вопросов для интервью...

Второй блок моих интернет-увлечений – различные web-семинары, помогающие духовному росту. Сейчас у каждого уважающего себя психолога или коуча есть сайты в соцсетях. С удовольствием слушаю психологов Марину Мелия, Марка Ифраимова, Михаила Лабковского, специалиста по семейным отношениям Сатью Даса и других.

Попасть на личную встречу с ними стоит больших денег, но благодаря Интернету можно почерпнуть немало полезной, а главное – доступной во всех смыслах информации. Да у той же телеведущей Юлии Меньшовой весьма интересный и насыщенный блог!
Наряду с душевным покоем все мы стремимся к здоровью физическому, особенно лет этак после сорока. Конечно, информацию, касающуюся болезней, диагнозов, лекарственных препаратов и способов лечения, следует тщательно фильтровать и полагаться в первую очередь на советы врачей. Но и самостоятельно можно многое найти и использовать.

Ну не смогла я пройти мимо вебинаров под такими звучными названиями, как «О чем молчат печень и желчный пузырь», «О чем урчит ваш живот?», «Что общего у ЖКТ и абьюзера?» или «Как очиститься после застолья»!

К сожалению, зачастую, чтобы добраться до сути, приходится выслушивать массу ненужной информации. Эти бесплатные «заманухи» так и устроены: сначала вы должны узнать все об авторе (он или она будут долго представляться, перечислять все свои достижения, убеждать вас поверить, а значит, заплатить именно им). Обязательный элемент онлайн-уроков – активность в чате, уж не знаю, зачем им нужна обратная связь, должно быть, для того, чтобы убедиться, не бот ли вы...

Скажу честно, редко какой эфир я досматриваю до конца, не хватает у меня терпения. Тем не менее какое-то зерно истины или, как минимум, заряд для дальнейшего развития темы получаю.

Вебинар по коррекции почерка у школьников, онлайн-школа дие­тических десертов «Безопасный кекс», марафон «Исполнение желаний» – чего только нет в истории моего браузера. Главное, найти для всего этого время.
Но вот для чего я действительно всегда найду пару часов, так это для бесплатных уроков детского (правополушарного) рисования в Instagram, которые очень полюбил мой сын.

В режиме реального времени художник рисует вместе с тобой, проговаривая каждый следующий шаг и давая советы, как исправить, если что-то не нравится.

Со временем я тоже пристрастилась к увлечению сына, проторила дорожку к магазину художественных принадлежностей, научилась разбираться в красках, кистях, бумаге. И теперь мы уже стали участниками специального клуба, где можем рисовать хоть каждый день. Расслабляет невероятно! Все мысли во время рисования уходят на задний план, никаких тебе проблем и беспокойства, только стремление к красоте и безграничная свобода...
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