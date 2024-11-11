Бибигуль Тулегенова отметит 95-летие на сцене «Астана Опера»

Фото: пресс-служба театра «Астана Опера»

По информации пресс-службы театра, для многих поколений она остается символом казахстанской музыкальной культуры, «казахским соловьем» с удивительным лирико-колоратурным сопрано, завораживающим слушателей на протяжении многих-многих лет.

Выступить с ней на одной сцене мечтают и новички, и мэтры. Вот и в этот замечательный вечер в честь Бибигуль Тулегеновой зрители смогут увидеть лауреатов ее конкурса, артистов «Астана Опера», которые следуя заветам своего наставника, представят шедевры мирового и казахского оперного искусства. В их числе заслуженные деятели Казахстана Меир Байнеш, Салтанат Ахметова, лауреаты международных конкурсов Расул Жармагамбетов, Татьяна Вицинская, Назым Сагинтай, Динмухамед Кошкинбаев, Алтынбек Абильда, Алихан Зейнолла, Гульдана Алдадосова и другие.

Бибигуль Тулегенова, несмотря на свой возраст, продолжает активную творческую деятельность. Ее имя неизменно ассоциируется с высоким профессионализмом, чистотой исполнения и любовью к казахскому музыкальному искусству.

Гостями ее вечера на сцене станут народные артисты Казахстана Шахимардан Абилов, Айгуль Улкенбаева, народная артистка Башкортостана Альфия Каримова. К ним присоединятся заслуженные деятели Казахстана Зарина Алтынбаева, Толкын Забирова, лауреаты международных конкурсов Самал Байсеитова, Айзада Омарова, Нургалым Аманбай.

В торжественном концерте также примут участие артисты балета, хор, детский хор, оркестр театра «Астана Опера», артисты театра «Астана Балет» и инструментальный ансамбль Forte Trio. За дирижерским пультом – народный артист Казахстана Абзал Мухитдин, кавалер ордена «Курмет» Руслан Баймурзин, заслуженный деятель Казахстана Ерболат Ахмедьяров, лауреат международных конкурсов Элмар Бурибаев.

«Бибигуль Тулегенова – это настоящее солнце, которое осветило не только Казахстан, но, возможно, и весь мир. В чем ее секрет? Она пела сердцем. Передайте ей мое поздравление, потому что именно такие люди создавали оперное искусство, которое есть сейчас в Казахстане. Сегодня мы пожинаем плоды успеха Бибигуль Ахметовны, Ермека Бекмухамедовича, и это – результат их труда», - сказал заслуженный работник культуры Казахской ССР Владимир Линчевский (Москва).

Напомним, Бибигуль Тулегенова входит в список ЮНЕСКО как одна из двадцати выдающихся женщин ХХ века. Она имеет порядка трех десятков наград. Разнообразный репертуар певицы включает народные песни «Гayhapтас», «Жиырма бес», произведения известных композиторов «Бұлбұл» Л. Хамиди, «Қос қарлығаш» Е. Брусиловского, «Еске алу» М. Тулебаева, «Тарантелла» Е. Рахмадиева, «Көктем вальсi» С. Мухамеджанова, а также романсы П. Чайковского, С. Рахманинова, арии из опер Н. Римского-Корсакова, произведения западноевропейских композиторов (Г. Доницетти, Э. Григ, Ф. Шуберт) и многие другие.

Праздничный вечер пройдет при поддержке МКИ РК.