Бибигуль Жексенбай призвала астанчан активно участвовать в предстоящем референдуме

Сенатор Бибигуль Жексенбай, входящая в состав Народного штаба за строительство АЭС, провела серию встреч с жителями Астаны, на которых была обсуждена эффективность строительства АЭС и её преимущества для страны. Она отметила, что в условиях растущей потребности в электроэнергии, проект строительства АЭС является ключевым шагом к обеспечению устойчивого энергоснабжения Казахстана

Фото: пресс-служба Сената РК

Участники встреч активно высказывали свои мнения по вопросам, вынесенным на общенациональный референдум, и задавали вопросы членам Народного штаба. Сенатор подчеркнула стратегическую значимость строительства АЭС для будущего страны.

«Строительство атомной электростанции в Казахстане — это один из самых масштабных проектов, направленных на укрепление энергетической безопасности страны. С развитием атомной энергетики мы сможем увеличить производственный потенциал, что напрямую отразится на благосостоянии населения», - сказала Бибигуль Жексенбай.

В ходе встречи с сотрудниками ТОО «Клиника Эндохирургия», Бибигуль Жексенбай призвала принять активное участие в референдуме, который состоится 6 октября.

«Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу подчеркнул, что вопрос строительства АЭС будет решаться через общенациональный референдум. Это — проявление концепции «Слышащее государство». Мы добьемся не только экономической победы, но и энергетической независимости, поэтому важно, чтобы все казахстанцы проявили гражданскую позицию», — отметила она.

Кроме того, сенатор провела встречу с коллективом школы-гимназии №84, где обсудила важность энергетического будущего страны и влияние строительства АЭС на экономику. Она подчеркнула, что Казахстан, обладающий необходимыми ресурсами, занимает особое место в сфере мировой атомной энергетики.

В завершение встреч Бибигуль Жексенбай отметила, что активное участие граждан в референдуме является важным шагом к обеспечению энергетической безопасности страны.