Библиотека в шаговой доступности

Литература
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Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

Алматы уверенно подтверждает свой статус культурного центра страны

Фото: ЦБС города Алматы

Инициатива реализации проекта, по организации автономных библиотек самообслуживания, стала частью масштабной программы «Библиотека в шаговой доступности», воплотила в себе современный подход к библиотечному обслуживанию, сочетая удобство, доступность и цифровые технологии. С открытием сети автономных библиотек самообслуживания был сделан очередной шаг навстречу пожеланий горожан.

Автономные библиотеки самообслуживания — это специальные устройства, которые позволяют пользователям самостоятельно брать и возвращать книги, используя электронный читательский билет. Они функционируют по принципу умных киосков, не требуют постоянного присутствия библиотекаря и интегрированы в единую автоматизированную систему учета, связанную с основными филиалами библиотек города.

С начала реализации проекта в Алматы было установлено 24 таких устройства в самых людных и доступных местах. Среди них - станции метро, ЦОНы, торгово-развлекательные центры, коворкинги и молодежные комьюнити центры. Размещение автономных библиотек ориентировано на обеспечение легкого доступа к литературе вблизи транспортных узлов, зон досуга и районов с дефицитом библиотечных ресурсов.

Библиотечные автоматы работают просто: зарегистрированный пользователь может взять книгу из открытого фонда автономной библиотеки, оформить ее через терминал и затем вернуть — как в сам автомат, так и в любой филиал библиотечной сети города. На начальном этапе рядом с устройствами работают сотрудники библиотек, помогающие жителям освоить процесс получения книги, но в дальнейшем система полностью переходит на формат самообслуживания.

Первые итоги говорят о высоком уровне интереса со стороны алматинцев. За три месяца работы было зарегистрировано 2868 новых читателей, выдано 3394 книги, а фонд автономных библиотек достиг 10 019 экземпляров, включая издания на казахском, русском и английском языках. Эти показатели свидетельствуют о стремительном росте читательской активности и востребованности проекта.

«Развитие сети автономных библиотек самообслуживания рассматривается не только как технологическое новшество, но и как важная социальная миссия. Это не просто технологический тренд, а важный шаг к формированию умного и читающего города. Библиотека будущего — это мобильность, инклюзивность и интеллектуальная свобода, доступная каждому. В планах — расширение сети с учетом районов, где ощущается нехватка библиотек, пополнение книжного фонда, усиление интеграции с образовательными учреждениями, а также совершенствование цифровых сервисов, включая онлайн-доступ к контенту через сайт almatylibrary.kz», - отмечает директор Библиотек Алматы Мейрам Бектембаев.

Установка автономных библиотек самообслуживания органично вписывается в процесс модернизации библиотечной системы Алматы. Этот процесс охватывает цифровизацию услуг, запуск круглосуточных библиотек, поддержку людей с особыми потребностями, развитие международного сотрудничества и участие в крупных культурных событиях, таких как Национальный день книги и Kitapfest.

За год библиотеки города посетили более 3 миллионов человек, а модернизация коснулась 95% филиалов. Автономные библиотеки самообслуживания стали важным символом этих изменений — воплощением идеи о том, что библиотека может быть не только тихим залом с полками книг, но и мобильным, доступным каждому сервисом, работающим 24/7.

Сегодня городские библиотеки — это пример того, как можно преобразовать классическую систему в высокотехнологичную, доступную и вдохновляющую среду, где чтение, знания и культура становятся ближе каждому. Впереди — новые проекты, масштабирование успешных инициатив и дальнейшее укрепление роли библиотек как культурных и образовательных центров города.

#Алматы #библиотека #литература

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