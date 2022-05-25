Билеты на междугородние и международные автобусы из Нур-Султана можно купить в мобильном приложении

Казахстанцам стал доступен электронный сервис «Автобусы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

Для удобства граждан Министерство индустрии и инфраструктурного развития совместно с автовокзалом города Нур-Султана и Halyk Bank внедрило сервис покупки билета через мобильное приложение Halyk Homebank.

«Так, казахстанцам стал доступен электронный сервис «Автобусы» от Halyk Travel. Данный сервис позволяет сэкономить время на бронирование и покупку билетов.

Разработчики сервиса планируют предоставить пассажирам возможность застраховать себя и свой багаж от несчастного случая.

На данный момент через мобильное приложение казахстанцы покупают билеты из Нур-Султана в Державинск, Константиновку, Наумовку, Степногорск, Кызылорду, Тараз, Караганду, Алматы, Шымкент, Усть-Каменогорск и в такие соседние страны, как Монголия и Узбекистан», – рассказали в МИИР.

Министерство также планирует дальнейшее масштабирование проекта по всем направлениям межгородских и международных маршрутов.