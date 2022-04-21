Билеты на поезд стало возможным вернуть онлайн

Для улучшения качества обслуживания пассажиров, АО «Пассажирские перевозки» добавило функцию онлайн возврата мест по всем электронным проездным документам, независимо от способа оплаты (наличный/ безналичный расчёт) и места продажи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Вернуть место онлайн можно, если осталось менее 1 часа до отправления пассажирского поезда со станции его формирования и до 1 часа после отправления со станции, указанной в электронном билете.

Для оформления возврата места необходимо на главной странице сайта BILET.RAILWAYS.KZ выбрать вкладку «Возврат места по претензии», заполнить на сайте все необходимые графы и скачать квитанцию о возврате места.

"Пассажирам следует учесть, что деньги будут возвращаться пассажиру в установленном порядке в зависимости от способа и места приобретения электронного проездного документа (билета)", - отметили в пресс-службе.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте https://bilet.railways.kz/help - Возврат мест.