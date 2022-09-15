Били битой и кувалдой: подозреваемых задержали в Актау

Подробностями расследования дела поделились в полиции Актау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"По видеозаписям, распространяемым в социальных сетях о применении насилия молодыми людьми в масках к двум гражданам с помощью биты и кувалды, сообщаем, что по обоим фактам возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 293 УК РК", – проинормировали в полиции.

Установлено, что оба факта имели место в Актау в разное время.

Полицейские уже установили обоих потерпевших и троих подозреваемых в возрасте 16 и 21 год, которые в настоящее время задержаны.

По задержанию еще одного подозреваемого ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются полные обстоятельства произошедшего.

Подозреваемые в совершении преступления водворены в изолятор временного содержания, добавили в полиции.