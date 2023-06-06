Биобезопасность: от А до Я

Авторы выпущенной на трех языках (казахском, русском и английском) книги – специалисты Национального научного центра особо опасных инфекций им. М. Айкимбаева – позиционируют ее как учебный материал для специалистов, лекторов и тренеров, проводящих подготовку персонала по вопросам лабораторной безопасности.

– Цель пособия, подготовленного при поддержке германско-казахстанской сети по биологической безопасности и защите, – обеспечение теорети­ческой подготовки при управлении биорисками, индивидуальной защите персонала и предоставление практических подходов для предотвращения или снижения биологических угроз в лаборатории, – рассказала управляющий директор по вопросам стратегического развития и цифровизации центра Анар Заркыманова. – Здесь изложено все, начиная с того, как работать с патогенами и опасными биологическими материалами, до того, как обращаться с медицинскими отходами в дальнейшем.

С общенаучной точки зрения биологическая безо­пасность – очень молодая дисциплина, использующая фундаментальные знания традиционных отраслей науки и новые достижения молекулярной биологии, биотехнологии, микробиологии, вирусологии и генетики. Чтобы внедрить во многие сферы человеческой деятельности принципы и технологии, обеспечиваю­щие людям биологическую защиту, необходима подготовка специалистов, занимающихся этой проблемой, по алгоритмам, отвечающим международным требованиям.

Если рассуждать глобально, то материал, который содержится в пособии, направлен на обеспечение био­логической безопасности не только специалистов, постоянно работающих с опасными патогенами, но и в целом государства.

Биотехнологи предупреждают: наша страна не свободна от многих особо опасных инфекций. Имеются природные очаги конго-крымской геморрагической лихорадки в Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, геморрагической лихорадки с почечным синдромом – в ЗКО. Кроме того, наблюдается высокая заболеваемость бруцеллезом – 1 772 стацио­нарно-неблагополучных пункта. Имеется 2 426 поч­венных очагов сибирской язвы...

Самое главное – инфекционные заболевания, как показала пандемия коронавируса, представляют возрастающую угрозу для человечества и в дальнейшем будут еще свободнее распространяться вследствие глобализации, роста численности и старения населения, повышения резистентности к противомикробным препаратам, увеличения количества поездок, развития мегаполисов и изменения климата.