Свежий выпуск Биометрия для осужденных 27 августа 2022 г. 0:00 Ксения Черника, Шымкент В службе пробации установлен биометрический электронный терминал для осужденных, не изолированных от общества. Отныне их регистрация осуществляется по отпечатку пальца и сканированию лица. При этом фиксируются день и точное время, когда осужденный пришел в службу пробации. По индивидуальным биометрическим данным терминал распознает осужденного, автоматически считывая информацию о нем. Она включает все досье – от документов, удостоверяющих личность, до статьи и даты вынесения обвинительного приговора, а также срока отбывания наказания. Информация в электронном виде позволяет контролировать явку осужденных для регистрации и отметки по установленному графику. Установка биометрического электронного терминала исключает коррупционные риски в службе пробации. Отпала также необходимось вести бумажный отчет, заполняя бланки регистрации и отчетности. Экономится и время, ведь регистрация осужденного теперь занимает считанные минуты. Цифровизация внедряется и в работу исправительных учреждений Шымкента. Так, в следственном изоляторе уже установлен терминал электронной очереди и открыт дополнительный пункт приема передач.