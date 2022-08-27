Биометрия для осужденных

В службе пробации установлен биометрический электронный терминал для осужденных, не изолированных от общества.

Отныне их регистрация осуществляется по отпечатку пальца и сканированию лица. При этом фиксируются день и точное время, когда осужденный пришел в службу пробации.

По индивидуальным биометрическим данным терминал распознает осужденного, автоматически считывая информацию о нем. Она включает все досье – от документов, удостоверяющих личность, до статьи и даты вынесения обвинительного приговора, а также срока отбывания наказания.

Информация в электронном виде позволяет контролировать явку осужденных для регистрации и отметки по установленному графику. Установка биометрического электронного терминала исключает корруп­ционные риски в службе пробации. Отпала также необходимось вести бумажный отчет, заполняя бланки регистрации и отчетности. Экономится и время, ведь регистрация осуж­денного теперь занимает считанные минуты.

Цифровизация внедряется и в работу исправительных учреждений Шымкента. Так, в следственном изоляторе уже установлен терминал электронной очереди и открыт дополнительный пункт приема передач.