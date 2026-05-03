Казахстан и страны ОПЕК+ скорректируют добычу нефти на 188 тыс баррелей в сутки

Ввод изменений запланирован на июнь, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ОПЕК+

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман договорились о корректировке добычи нефти, говорится в сообщении объединения. 

Семь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных добровольных корректировках в апреле и ноябре 2023 года, а именно Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, провели виртуальную встречу 3 мая 2026 года для оценки глобальных рыночных условий и перспектив.

"В рамках совместной приверженности поддержанию стабильности нефтяного рынка страны-участницы приняли решение реализовать корректировку добычи в объеме 188 тысяч баррелей в сутки в рамках дополнительных добровольных мер, объявленных в апреле 2023 года. Данная корректировка будет введена в июне 2026 года, как указано в соответствующей таблице", - сообщает ОПЕК+

Дополнительные добровольные ограничения, объявленные ранее, могут быть частично или полностью отменены в зависимости от изменения рыночной ситуации и реализованы постепенно. Страны продолжат внимательно отслеживать состояние рынка и подтвердили важность осторожного подхода и сохранения полной гибкости в вопросах регулирования добычи, включая возможность увеличения, приостановки или отмены ранее принятых мер, сообщает картель.

Также отмечено, что данная корректировка позволит ускорить выполнение компенсационных обязательств. Участники подтвердили приверженность полному соблюдению Декларации о сотрудничестве, включая дополнительные добровольные корректировки, контроль за которыми осуществляет Совместный министерский мониторинговый комитет (JMMC).

Страны также подтвердили намерение полностью компенсировать объемы сверхдобычи, начиная с января 2024 года.

В дальнейшем участники договорились проводить ежемесячные встречи для оценки состояния рынка, уровня соблюдения договоренностей и выполнения компенсаций. Следующее заседание запланировано на 7 июня 2026 года.

