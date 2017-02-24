​Бирлик Ережепов: Экспертиза – это ответственность и кропотливая работа

Для достижения намеченных целей и введения института частной экспертизы проектов строительства в течение 2015 года вносились изменения и дополнения в законодательные акты. В феврале 2016 года было создано профессиональное объединение аккредитованных экспертных организаций «Палата экспертных организаций» (ПЭО).
О том, как в настоящее время развивается рынок экспертных услуг, как это отражается на качестве экспертных заключений, с какими законодательными инициативами выступает ПЭО, в интервью «Казахстанской правде» рассказал председатель правления Палаты экспертных организаций Бирлик Ережепов.
– Бирлик Бекмурзаевич, можете ли Вы утверждать, что рынок экспертных организаций в нашей стране сформирован, и каковы его отличительные черты?
– Да, он практически создан. Благо, у нас есть высококвалифицированные эксперты, которые могут обеспечить качественный уровень экспертизы проектов.
Первоначально на рынок пришло много новых людей – проектировщиков, строителей, появились организации, которые ранее не занимались экспертной деятельностью. И некоторые из них, скажем прямо, стремились собрать сливки с экспертной деятельности. Но мы, представляя профессиональное сообщество, призванное консолидировать и развивать эту сферу деятельности, объясняли им, что на практике экспертиза не приносит больших доходов, маржа в 10–15% считается нормальной. Главное для эксперта – обеспечить безопасность зданий, сооружений, людей, и эту ответственность он будет нести всю жизнь. Важно соблюдать баланс между профессиональной и предпринимательской деятельностью. Если будет сделан крен в сторону предпринимательской деятельности, то захромает профессиональная, и наоборот.
Здание может простоять 100 лет, а заключение эксперта все это время будет храниться в архиве, и этот документ в любой момент смогут посмотреть. Существовавший в сознании некоторых экспертов психологический стереотип, думаю, нам удалось преодолеть.
На сегодня в состав Палаты входит 63 экспертных организации из 74 аккредитованных в Комитете по делам строительства и ЖКХ Министерства нацэкономики.
– Справились ли экспертные организации с «болезнями роста»? Как не допустить появления случайных людей, рассматривающих эту важную сферу как личную кормушку?
– Это требует систематической и целенаправленной работы. Во главе угла у нас – качество экспертных заключений. Если они недобросовестно подготовлены, то это может повлиять на качество зданий, их прочность, устойчивость и в конечном счете на безопасность людей. Поэтому правление палаты ежемесячно проводит мониторинг качества заключений, выдаваемых аккредитованными экспертными организациями.
За прошедший год с привлечением независимых аттестованных экспертов был проведен анализ и установлены отдельные нарушения по 414 заключениям, выданным 56 экспертными организациями.
Аккредитованные экспертные организации, имевшие значительные замечания по качеству экспертных заключений, рассматривались на заседаниях дисциплинарного совета палаты. Так, из состава палаты исключены две организации – ТОО «KazEngineeringExpert» (г. Павлодар) и ТОО «ЭКОинжиниринг-ЕК» (г. Актобе), систематически нарушавшие государственные нормативы при проведении комплексной вневедомственной экспертизы проектов.
Проанализировав квалификационный состав аккредитованных экспертных организаций, мы выявили такой факт, например, что 28 аттестованных экспертов состояли в штате двух и более экспертных организаций, причем порой находящихся в разных городах.
Другая вопиющая цифра: 19 аттестованных экспертов имеют 4 и более аттестатов эксперта по разным специальностям, в том числе по таким, которым не соответствует их квалификация. Из ряда вон выходящий факт: у 2 экспертов оказалось на руках по 10 и 11 аттестатов!
Имелись случаи, когда по зафиксированному в документах местонахождению экспертных организаций оказывались посторонние юридические организации, или если они и находились по адресу, то у них не было производственной базы и программного обеспечения, которые были заявлены ими при получении аккредитации.
К примеру, ТОО «ЭКОинжиниринг-ЕК» предоставляло недостоверную информацию о своем местонахождении. Производственная база организации была размещена в поселке Махамбет Атырауской области, где находится ее представительство, на которое получено свидетельство об аккредитации. При этом ни один аттестованный эксперт организации не работал в этом представительстве. В штате организации числились 3 эксперта из Уральска, один из Усть-Каменогорска, один из Алматы. Фактически все выданные экспертные заключения были подписаны одним экспертом по всем разделам, он проживает в городе Актобе.
Эти недостатки связаны с тем, что функции аттестации экспертов и аккредитации экспертных организаций, являющиеся взаимосвязанными, осуществляются разными государственными органами, зачастую некачественно и формально. Мониторинг по аттестации экспертов не ведется. Функция аттестации экспертов осуществляется местными исполнительными органами, а аккредитация экспертных организаций – Комитетом по делам строительства и ЖКХ МНЭ РК. Все это влияет на качество работы субъектов экспертной деятельности.
Поэтому мы внесли в МНЭ предложение рассмотреть вопрос по передаче функции аттестации экспертов на право осуществления экспертных работ проектов строительства в компетенцию палаты, что позволит повысить качество отбора и квалификации экспертов, усилить ответственность аккредитованных экспертных организаций за квалификационный и профессиональный состав.
Тем более, по состоянию на 1 января 2017 года, объем переданных в конкурентную среду экспертных работ составляет 39%. Тогда как во исполнение 47-го шага Плана нации была поставлена задача в 2016 году передать в конкурентную среду 50% объемов экспертизы проектов строительства.
– Многое зависит от профессионального уровня экспертов. Что делается для его повышения?
– В прошлом году мы провели два семинара, на которых эксперты познакомились с методологией экспертной деятельности, новыми информационными технологиями, современными методами проектирования. В будущем также планируем организовывать тренинги и семинары, в том числе по ведению бизнеса в современных условиях.
Для повышения качества проведения экспертных работ разрабатываем методические рекомендации и пособия.
В текущем году планируем создать учебный центр для обучения и повышения квалификации экспертов с выдачей сертификатов.
Повышению квалификации экспертов способствует и развитие международного сотрудничества. Так, палата заключила меморандум с ассоциацией «Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве» Российской Федерации по сотрудничеству по вопросам дальнейшего развития экспертизы проектов строительства, совершенствования законодательного, нормативного и методологического обеспечения экспертной деятельности, обмена информацией и передовым опытом. В нынешнем году ПЭО планирует также наладить сотрудничество с Европейской палатой экспертов.
– Как ПЭО участвует в законотворческой деятельности?
– Одно из основных направлений нашей работы – внесение предложений в нормативные правовые акты по вопросам совершенствования экспертизы проектов строительства и повышения ее эффективности.
Палата на постоянной основе принимает участие в заседаниях Научно-технических советов Комитета по делам строительства и ЖКХ МНЭ РК, НПП РК по вопросам внесения изменений и дополнений в технические регламенты, СНиПы.
В целом проведена экспертиза 17 законодательных и нормативных правовых актов, других документов, регулирующих экспертную деятельность, госзакупки, налогообложение, и внесены предложения и дополнения в государственные органы. В настоящее время внесли ряд предложений касательно работы палаты и аккредитованных экспертных организаций.
– Что Вы считаете главным достижением палаты за первый год ее работы?
– Прошлый год был для нас напряженным. Палата как единая некоммерческая организация, объединяющая все экспертные организации страны, создавалась с нуля, решались организационные вопросы: были приняты внутренние документы, в том числе устав, созданы структурные органы палаты – президиум, правление, дисциплинарный и экспертный советы, ревизионная комиссия, которые регулируют деятельность членов ПЭО. Все решения принимаются на общем собрании членами палаты.
За это время мы разработали 8 положений, 4 стандарта палаты и методические пособия. Планируем внедрить разработанную ПЭО электронную информационную систему для проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов. На сегодня система проходит тестирование, она будет интегрирована с информационной системой РГП «Госэкспертиза».
В целом в 2016 году на экспертизу в конкурентную среду поступило 6 111 единиц проектно-сметной документации. В результате 2 200 проектов возвращены без рассмотрения в связи с некомплектностью представленных документов, либо эти проекты не относились к компетенции частных экспертных организаций. По 2 703 проектам выданы экспертные заключения.
По нашим предложениям три члена палаты должны войти в состав Комиссии по аккредитации при МНЭ.
Не менее значимые задачи стоят перед палатой на текущий год. В соответствии с поручениями Главы государства, данными на расширенном заседании Правительства 3 февраля текущего года, экспертным организациям предстоит проверять использование отечественной продукции на уровне разработки проектно-сметной документации, обеспечение импортозамещения, особенно по объектам, финансируемым из государственных средств. Пристальное внимание будет уделяться анализу обоснованности и достоверности определения сметной стоимости строительства объектов в проектной документации.