​Бирлик Ережепов: Экспертиза – это ответственность и кропотливая работа

Для достижения намеченных целей и введения института частной экспертизы проектов строительства в течение 2015 года вносились изменения и дополнения в законодательные акты. В феврале 2016 года было создано профессиональное объединение аккредитованных экспертных организаций «Палата экспертных организаций» (ПЭО).

О том, как в настоящее время развивается рынок экспертных услуг, как это отражается на качестве экспертных заключений, с какими законодательными инициативами выступает ПЭО, в интервью «Казахстанской правде» рассказал председатель правления Палаты экспертных организаций Бирлик Ережепов.

– Бирлик Бекмурзаевич, можете ли Вы утверждать, что рынок экспертных организаций в нашей стране сформирован, и каковы его отличительные черты?

– Да, он практически создан. Благо, у нас есть высококвалифицированные эксперты, которые могут обеспечить качественный уровень экспертизы проектов.

Первоначально на рынок пришло много новых людей – проектировщиков, строителей, появились организации, которые ранее не занимались экспертной деятельностью. И некоторые из них, скажем прямо, стремились собрать сливки с экспертной деятельности. Но мы, представляя профессиональное сообщество, призванное консолидировать и развивать эту сферу деятельности, объясняли им, что на практике экспертиза не приносит больших доходов, маржа в 10–15% считается нормальной. Главное для эксперта – обеспечить безопасность зданий, сооружений, людей, и эту ответственность он будет нести всю жизнь. Важно соб­людать баланс между профессиональной и предпринимательской деятельностью. Если будет сделан крен в сторону предпринимательской деятельности, то захромает профессиональная, и наоборот.

Здание может простоять 100 лет, а заключение эксперта все это время будет храниться в архиве, и этот документ в любой момент смогут посмотреть. Существовавший в сознании некоторых экспертов психологический стереотип, думаю, нам удалось преодолеть.

На сегодня в состав Палаты входит 63 экспертных организации из 74 аккредитованных в Комитете по делам строительства и ЖКХ Министерства нацэкономики.

– Справились ли экспертные организации с «болезнями рос­та»? Как не допустить появления случайных людей, рассматривающих эту важную сферу как личную кормушку?

– Это требует систематической и целенаправленной работы. Во главе угла у нас – качество эксперт­ных заключений. Если они недоб­росовестно подготовлены, то это может повлиять на качество зданий, их прочность, устойчивость и в конечном счете на безопасность людей. Поэтому правление палаты ежемесячно проводит мониторинг качества заключений, выдаваемых аккредитованными экспертными организациями.

За прошедший год с привлечением независимых аттестованных экспертов был проведен анализ и установлены отдельные нарушения по 414 заключениям, выданным 56 экспертными организациями.

Аккредитованные экспертные организации, имевшие значительные замечания по качеству эксперт­ных заключений, рассматривались на заседаниях дисциплинарного совета палаты. Так, из состава палаты исключены две организации – ТОО «KazEngineeringExpert» (г. Павлодар) и ТОО «ЭКОинжиниринг-ЕК» (г. Актобе), систематически нарушавшие государственные нормативы при проведении комплексной вневедомственной экспертизы проектов.

Проанализировав квалификационный состав аккредитованных экс­пертных организаций, мы выя­вили такой факт, например, что 28 аттестованных экспертов состояли в штате двух и более эксперт­ных организаций, причем порой находящихся в разных городах.

Другая вопиющая цифра: 19 аттестованных экспертов имеют 4 и более аттестатов эксперта по разным специальностям, в том числе по таким, которым не соответствует их квалификация. Из ряда вон выходящий факт: у 2 экспертов оказалось на руках по 10 и 11 аттестатов!

Имелись случаи, когда по зафиксированному в документах местонахождению экспертных организаций оказывались посторонние юридические организации, или если они и находились по адресу, то у них не было производственной базы и программного обеспечения, которые были заявлены ими при получении аккредитации.

К примеру, ТОО «ЭКОинжиниринг-ЕК» предоставляло недостоверную информацию о своем мес­тонахождении. Производственная база организации была размещена в поселке Махамбет Атырауской области, где находится ее представительство, на которое получено свидетельство об аккредитации. При этом ни один аттестованный эксперт организации не работал в этом представительстве. В штате организации числились 3 эксперта из Уральска, один из Усть-Каменогорска, один из Алматы. Фактически все выданные экспертные заключения были подписаны одним экспертом по всем разделам, он проживает в городе Актобе.

Эти недостатки связаны с тем, что функции аттестации экспертов и аккредитации экспертных организаций, являющиеся взаимосвязанными, осуществляются разными государственными органами, зачастую некачественно и формально. Мониторинг по аттестации экспертов не ведется. Функция аттестации экспертов осуществляется местными исполнительными органами, а аккредитация эксперт­ных организаций – Комитетом по делам строительства и ЖКХ МНЭ РК. Все это влияет на качество работы субъектов экспертной дея­тельности.

Поэтому мы внесли в МНЭ предложение рассмотреть вопрос по передаче функции аттестации экс­пертов на право осуществления экспертных работ проектов строи­тельства в компетенцию палаты, что позволит повысить качество отбора и квалификации экспертов, усилить ответственность аккредитованных экспертных организаций за квалификационный и профессиональный состав.

Тем более, по состоянию на 1 января 2017 года, объем переданных в конкурентную среду экспертных работ составляет 39%. Тогда как во исполнение 47-го шага Плана нации была поставлена задача в 2016 году передать в конкурентную среду 50% объемов экспертизы проектов строительства.

– Многое зависит от профессио­нального уровня экспертов. Что делается для его повышения?

– В прошлом году мы провели два семинара, на которых эксперты познакомились с методологией экспертной деятельности, новыми информационными технологиями, современными методами проектирования. В будущем также планируем организовывать тренинги и семинары, в том числе по ведению бизнеса в современных условиях.

Для повышения качества проведения экспертных работ разрабатываем методические рекомендации и пособия.

В текущем году планируем соз­дать учебный центр для обучения и повышения квалификации экс­пертов с выдачей сертификатов.

Повышению квалификации экс­пертов способствует и развитие международного сотрудничества. Так, палата заключила меморандум с ассоциацией «Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве» Российской Федерации по сотрудничеству по вопросам дальнейшего развития экспертизы проектов строительства, совершенствования законодательного, нормативного и методологического обеспечения экспертной деятельности, обмена информацией и передовым опытом. В нынешнем году ПЭО планирует также наладить сотрудничество с Европейской палатой экспертов.

– Как ПЭО участвует в законотворческой деятельности?

– Одно из основных направлений нашей работы – внесение предложений в нормативные правовые акты по вопросам совершенствования экспертизы проектов строительства и повышения ее эффективности.

Палата на постоянной основе принимает участие в заседаниях Научно-технических советов Комитета по делам строительства и ЖКХ МНЭ РК, НПП РК по вопросам внесения изменений и дополнений в технические регламенты, СНиПы.

В целом проведена экспертиза 17 законодательных и нормативных правовых актов, других документов, регулирующих экспертную деятельность, госзакупки, налогооб­ложение, и внесены предложения и дополнения в государственные органы. В настоящее время внесли ряд предложений касательно работы палаты и аккредитованных экспертных организаций.

– Что Вы считаете главным достижением палаты за первый год ее работы?

– Прошлый год был для нас напряженным. Палата как единая некоммерческая организация, объединяющая все экспертные организации страны, создавалась с нуля, решались организационные вопросы: были приняты внут­ренние документы, в том числе устав, созданы структурные органы палаты – президиум, правление, дисцип­линарный и экспертный советы, ревизионная комиссия, которые регулируют деятельность членов ПЭО. Все решения принимаются на общем собрании членами палаты.

За это время мы разработали 8 положений, 4 стандарта палаты и методические пособия. Планируем внедрить разработанную ПЭО электронную информационную систему для проведения комплекс­ной вневедомственной экспертизы проектов. На сегодня система проходит тестирование, она будет интегрирована с информационной системой РГП «Госэкспертиза».

В целом в 2016 году на экспертизу в конкурентную среду поступило 6 111 единиц проектно-сметной документации. В результате 2 200 проектов возвращены без рассмотрения в связи с некомплектностью представленных документов, либо эти проекты не относились к компетенции частных экспертных организаций. По 2 703 проектам выданы экспертные заключения.

По нашим предложениям три члена палаты должны войти в состав Комиссии по аккредитации при МНЭ.

Не менее значимые задачи стоят перед палатой на текущий год. В соответствии с поручениями Главы государства, данными на расширенном заседании Правительства 3 февраля текущего года, экспертным организациям предстоит проверять использование отечественной продукции на уровне разработки проектно-сметной документации, обеспечение импортозамещения, особенно по объектам, финансируемым из государственных средств. Пристальное внимание будет уделяться анализу обоснованности и достоверности определения сметной стоимости строительства объектов в проект­ной документации.