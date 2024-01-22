Биржа скота появится в Туркестанской области

Сельское хозяйство
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Проект будет построен вдоль трассы Алматы-Самара, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Туркестанской области

Фото: акимат Туркестанской области

Сообщается, что аким области Дархан Сатыбалды в составе правительственной делегации РК посетил Австралию и провел ряд переговоров. В частности, был затронут вопрос открытия международного скотного рынка в Туркестанской области.

"Сегодня ведется реальная работа в этом направлении. На заседании регионального инвестиционного штаба также даны поручения по реализации данного проекта. В этой связи аким Сайрамского района Арман Сабитов встретился со специалистами из Австралии и обсудил масштабный проект в области животноводства в регионе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что  Сайрам - это тот район, где процветает сельское хозяйство.

"В этом году в районе стартует беспрецедентный в стране проект «животноводческая биржа». Данный проект разработан  в австралийском стиле. По словам предпринимателя Сырыма Ертаева, здесь будут созданы условия как для скотоводов, так и для крестьян и посетителей", - сообщает пресс-служба.

В новом проекте используются современные технологии, в специальных местах для животных будут созданы условия для своевременной подачи кормов и воды.

"В настоящее время сметная документация проекта разрабатывается совместно с австралийскими специалистами. Проект будет построен вдоль трассы Алматы-Самара. Сейчас идет изучение вопросов разработки специальных земель, формирования инфраструктуры", - резюмировали в пресс-службе.

#сельское хозяйство #скот #биржа

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