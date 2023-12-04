Биткоин достиг максимума за полтора года

Стоимость биткоина превысила $40 тысяч впервые с 25 апреля 2022 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

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Стоимость биткоина впервые с 25 апреля 2022 года поднялась выше $40 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

По данным на 07:56 по времени Астаны она достигла $40 736, при этом в последние сутки она поднималась до $40 851. В последний раз этого уровня цена этой валюты достигала 21 апреля 2022 года. Всего за сутки стоимость электронной валюты поднялась на $1097.

3 декабря курс биткоина побил полуторагодовой рекорд на отметке $39 425.

На 01:10 по времени Астаны стоимость биткоина выросла на 1,92%, до $ 39 425. Но через 15 минут эта цифра снизилась до уровня $39 222 (+1,4%). В последний раз стоимость биткойна превышала $39 тыс. полтора года назад — 4 мая 2022 года.