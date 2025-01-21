Биткоин побил рекорд на фоне инаугурации Трампа

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Цена биткоина в день инаугурации президента США Дональда Трампа впервые в истории превысила 109 тысяч долларов, следует из торговых данных, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

Как отмечает издание The Wall Street Journal (WSJ), это произошло из-за того, что инвесторы рассматривали последствия второго президентства Трампа для рынка криптовалют. Американский политик высказывался о том, что намерен сделать криптовалюты политическим приоритетом.

Ранее жена Дональда Трампа Мелания объявила о запуске собственной криптовалюты вслед за токеном своего мужа. После этого стоимость биткоина обвалилась ниже 100 тысяч долларов. Однако позднее цена криптовалюты на площадке восстановилась до отметки в 108,256 тысячи долларов.