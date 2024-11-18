Биткоин преодолел отметку в $92 тыс

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Цена первой криптовалюты превысила $92 тыс. впервые с момента установления последнего исторического рекорда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК



Утром 18 ноября курс биткоина (BTC) превысил $92 тыс. впервые с момента достижения им последнего исторического максимума. На прошлой неделе, 13 ноября, цена BTC установила исторический рекорд, поднявшись на уровень $93,4 тыс., после чего скорректировалась и в моменте падала к $86,2 тыс. по данным CoinMarketCap.



На 13:00 по времени Астаны 18 ноября ведущая криптовалюта торгуется около отметки $91,8 тыс. За сутки биткоин подорожал на 1,5%. За две недели курс BTC вырос на 32% на фоне победы Дональда Трампа на выборах в США.



Чистый приток капитала в американские биткоин-ETF за это же время достиг $3,3 млрд, согласно данным SoSoValue. Всего биржевые фонды на BTC в США привлекли уже более $95,4 млрд.



Индекс страха и жадности на крипторынке в минувшие выходные достиг рекордных 90 баллов из 100. Такое произошло впервые с 5 марта — через неделю после этой даты BTC установил весенний максимум около $73 тыс. 18 ноября показатель находится в зоне «чрезвычайной жадности» на отметке в 83 балла.



Общая рыночная капитализация криптовалют выросла за сутки на 0,3%, до $3,22 трлн. Суточный объем торгов составил $193 млрд. Доля рынка биткоина — 59,82%.



Курс Ethereum (ETH) за прошедшие сутки практически не изменился — упал на 0,3%, до $3,1 тыс. Доля рынка ведущего альткоина — 11,7%.



Другие криптовалюты из десятки крупнейших цифровых монет почти все показали рост. Кроме Ethereum подешевела только BNB (BNB) от Binance, она упала в цене на 2,8%. Больше всего подорожал XRP (XRP) от Ripple — на 6,9%, за неделю его цена выросла на 101%.



Среди первой сотни крупнейших криптовалют самый сильный рост у Hedera (HBAR) — на 38,4%. Опустилась в цене больше других мемная криптовалюта Brett (BRETT) — на 8,1%.



По оценкам экспертов, технический анализ указывает на сохранение восходящего тренда на рынке. Но темпы роста могут быть замедлены из-за снижения вероятности быстрого смягчения монетарной политики в США, считают аналитики.