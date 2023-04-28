Битва за финал

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Дмитрий Норкин

6 мая в Москве состоится второй этап Континентальной лиги дзюдо, где выступит казахстанский JENYS.

фото клуба JENYS

Согласно состоявшейся жеребьевке команде из Караганды за выход в финальную стадию соревнований предстоит биться в формате «стенка на стенку» с клубом из Таджикистана «Ходжи Шариф» (Таджикистан), а также российскими командами «Урал Западная Сибирь» (Екатеринбург) и «Турбостроитель» (Санкт-Петербург). Своим мнением о жеребьевке и предстоящих встречах поделились представители карагандинского коллектива.

– Руководство клуба со своей стороны выполняет все обязательства, предоставляет, насколько это возможно, комфорт­ные условия. Соответственно, мы ставим перед собой амбициозные задачи, одна из которых – выход в финальный этап Континентальной лиги дзюдо. Для достижения цели у нас есть все предпосылки. Команда за 10 дней до турнира соберется в Караганде, где ребята проведут учебно-тренировочный сбор. Думаю, данный УТС станет полезным опытом для дзюдоистов и тренерского штаба нашего клуба, поможет скорректировать процесс подготовки к важным схваткам и настроиться на достижение оптимального результата, – отмечает Тимур Турсумбаев, советник председателя Наблюдательного совета.

В свою очередь директор клуба JENYS Талгат Байшулаков не скрывает, что предстоящий опыт скажется на становлении отечественных мастеров и окажет им большую услугу:

– Встречи «стенка на стенку» всегда были интересны и придавали соревнованиям особый статус. Пройдя первый круг Континентальной лиги, воочию увидев уровень организации и невероятный накал страстей на татами, мы убедились в целесообразности этого проекта. Безус­ловно, желаем видеть наших дзюдоистов в финальном этапе турнира, верим, что удастся решить поставленную задачу и порадовать наших болельщиков. Состав у нас сбалансированный, все ребята заряжены на успех. Что касается соперников, то в каждой команде есть титулованные мастера татами, члены национальных сборных своих стран. Тем интереснее будет конкурировать, ведь мастерство можно обрести, соперничая лишь с сильными противниками. У нас работают квалифицированные тренеры – заслуженные специалисты Сергей Раков, Галымжан Жылгельдиев и Андрей Штурбабин. Эти наставники подготовили титулованных спортсменов и знают рецепт больших побед.

Один из тех, кому предстоит воплощать задумки тренеров в реальность, – Ерасыл Кажыбай, выступающий в весовой категории свыше 100 кг. Он также настроен на победу:

– Данный формат турнира предоставляет дзюдоистам прекрас­ную возможность приобрести ценный опыт в соперничестве с сильными оппонентами на меж­дународном уровне. На первом этапе нашей команде удалось решить поставленную задачу и выйти из сложной группы со второго места. Мы уже встречались с представителями Таджикистана, и нам удалось одержать победу, надеюсь, удача будет на нашей стороне и 6 мая. Грозную силу предоставляют собой клубы из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, в которых собраны мастера татами высокого уровня. Однако это нас, наоборот, мотивирует. Постараемся приложить максимум усилий для выполнения поставленной цели и достойно защитить честь нашего клуба и страны в этом масштабном проекте, – отметил казахстанский спортсмен.

Представитель узбекской школы дзюдо Артем Штурбабин (до 66 кг), получив приглашение выступать за казахстанскую ­команду, полностью доказал свою состоятельность, выиграв сразу две схватки на первом этапе турнира.

– Для меня честь выступать за такой прекрасный и сплоченный коллектив, как JENYS. В команде царит доброжелательная атмо­сфера, все ребята полны решимос­ти дойти до главной награды, настроены проявить свои лучшие качества и доказать свою состоятельность. Уверен, нам по силам пробиться в финальную стадию и бороться за главный приз Континентальной лиги дзюдо. Со своей стороны обещаю приложить для этого максимальные усилия, – подчеркнул легионер.

#Спорт #Москва #Караганда #дзюдо #JENYS #финал #лига

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