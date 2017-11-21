Битва за «Спартак»

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Айгуль Биданова, Семей

Первые футбольные матчи, как заявляют историки, начали проводиться в Семее более ста лет назад. Заморская игра пришлась мужчинам по душе: все больше становилось игроков, расширялись и ряды болельщиков. Правда, в последние годы все чаще обсуждаются в городе неудачи местного клуба «Спартак», способного навсегда кануть в небытие.

Конечно, содержать сильную коман­ду – дорогое удовольствие. Но семейчане готовы пойти на расходы. Созданное в нынешнем году ОО «Клуб любителей футбола г. Семей», в случае успешного претворения в жизнь планов, может соз­дать поисти­не народную дружину – средства на ее создание, а вернее – возрождение «Спартака» – собираются с миру по нитке.

Семей, кстати, является родиной казахстанского футбола. Данный факт как раз и подчеркивается в обращении ко всем горожанам. В 1913 году именно здесь стали появляться первые футбольные команды в Казахстане. В 1964-м команда «Цементник», созданная на базе цементного завода, получила статус команды мастеров, и тем самым в город пришел профессиональный футбол.

Уже более ста лет игра миллионов – неотъемлемая часть жизни Семея. За более чем 50-летнюю историю выступлений «Спартака» в чемпионатах СССР и Казахстана было одержано множество красивых побед. Футбольный клуб – трехкратный чемпион Республики Казахстан, двукратный победитель союзных чемпионатов во Второй лиге, обладатель Кубка Казахстана, участник международных кубков.

Из клуба вышла целая плеяда известных в Казахстане и за его пределами футболистов. Многие из них стали участниками состоявшегося в Семее в 2013 году празднования 100-летнего юбилея казахстанского футбола. Тогда в город приехали и ветераны ФК «Спартак-Москва», в том числе Борис Поздняков, Олег Романцев, Григорий Ярцев, Ринат Дасаев, Дмитрий Хлестов, Владимир Букиевский, Вагиз Хидиятуллин и другие.

Но уже в скором времени – а именно в 2015 году – клуб, испытав ряд финансовых трудностей, был закрыт. И это несмотря на многочисленные обращения горожан, ветеранов спорта города и страны. И теперь группа инициаторов пытается вернуть «игру №1» на родину казахстанского футбола, возродить легендарную команду «Спартак».

– Нами разработан проект бизнес-плана, при осуществлении которого большая часть расходов должна окупиться за первый сезон, – рассказала руководитель ОО Сауле Жанбаева. – Но мы не хотим, чтобы наш клуб существовал только за счет инвестиций, а хотим зарабатывать сами на содержание команды. Всего, чтобы заявить «Спартак» хотя бы в чемпионате РК Второй лиги, необходимо 45 миллионов тенге.

Если для запуска проекта по возрождению команды общественники ищут поддержку у земляков-предпринимателей, то далее надеются вывести клуб на самоокупаемость.

– Это ему вполне по силам, – считает Сауле Жанбаева. – В проекте бизнес-плана указаны способы получения доходов, которые ранее в Семее не применялись: реализация продуктов питания, создание свое­го интернет-магазина, создание системы членства в клубе, розыгрыш лотерейных билетов... В настоящее время проводится работа по разработке и других вариантов. Изучая опыт зарубежных клубов, мы можем с уверенностью сказать: при огромном желании и правильно поставленной работе ФК может заработать прибыль, и немалую.

Официальная позиция местной власти регламентирована законо­дательством – в области уже есть футбольный клуб, который содержится за счет бюджета ВКО, это «Алтай», который был призван заменить восточноказахстанцам команды «Спартак» (Семей) и «Восток» (Усть-Каменогорск). Содержать две было бы слишком накладно, да и финансировать клуб из города районного значения для участия в республиканских турнирах запрещено Бюджетным кодексом РК.

Но любовь болельщиков невозможно регламентировать, поэтому и мечтают семейчане о своей родной команде. Акимат Семея в лице отдела спорта пообещал безвозмездно предоставлять стадион «Спартак» для проведения домашних матчей.

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