Sardar: мифология и технологии

Sardar – это приключенческая игра с сюжетной линией, в которой соче­таются элементы казахской культуры и современные технологии.

– Сейчас игра находится на стадии демоверсии. Я делюсь ею точечно, чтобы получить обратную связь и доработать основные механики. После выхода планирую сделать ее бесплатной или с открытым доступом, чтобы привлечь аудиторию, – рассказал Есбол Азан.

Главная идея проекта – показать казахскую культуру не как фон, а как основу игрового мира. По словам разработчика, именно отсутствие подобных игр и стало для него отправной точкой.

– Я играл во многие игры, но не видел проектов, где бы отражались казахский язык и культура. Поэтому решил создать такой проект сам. В Sardar культура – не декорации, а фундамент. Сюжет вдохновлен историей и образом кочевой жизни, – объяснил он.

Игровой мир наполнен знакомыми мотивами: степные пейзажи, традицион­ные орнаменты, атмосфера кочевой культуры. В проекте также используются элементы казахской мифологии – образы и архетипы, которые формируют не только визуальный стиль, но и поведение персонажей.

Отдельное внимание уделено технологиям. В игре реализованы персонажи на основе искусственного интеллекта, которые взаимодействуют с игроком не по шаблону.

– В обычных играх они действуют по заранее прописанным сценариям. А у меня – могут адаптироваться к действиям игрока: по-разному реагировать на ситуации, менять поведение, «запоминать» выбор. Это делает игру более живой и непредсказуемой, – говорит разработчик.

Работа над проектом ведется в одиночку, что, по признанию школьника, стало одним из главных вызовов.

– Приходится совмещать все: программирование, дизайн, сюжет, логику игры. Многие вещи я изучал с нуля. Плюс есть ограничения по времени – учеба и другие проекты. Это сложно, но в то же время дает большой опыт, – отметил он.

Творение школьника заняло первое место на республиканском конкурсе научных проектов, юноша получил призовые места в стартап-конкурсах, а также был поддержан грантом Tauelsizdik Urpaktary в размере одного миллиона тенге.

– Хочу доработать систему искусственного интеллекта, добавить новый контент, развить сюжет. В перспективе – собрать команду, возможно, внед­рить мультиплеер и выйти на международный рынок. Также рассматриваю привлечение инвестиций, – поделился планами Есбол Азан.

Ожидается, что полная версия Sardar выйдет в декабре 2026 года на платформе Steam, а в 2027-м игра станет доступна и на мобильных устройствах.