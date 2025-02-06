Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов ЖКХ 6 февраля 2025 г. 5:00 2 Флора Левина собственный корреспондент по области Абай Предприниматели региона требуют умерить «тарифные аппетиты» энергетиков коллаж из архива «КП» На площадке Палаты предпринимателей области Абай состоялось заседание подотраслевого совета местной обрабатывающей промышленности с участием госорганов и предпринимателей. Обсуждались проблемы, касающиеся нехватки энергоресурсов и необходимости усиления мощности отопительных котлов. Поднимался также вопрос введения моратория на повышение тарифов на электроэнергию. – Дефицит тепло-, водоснабжения и мощностей по водоотведению представляет значительную проблему для развития региона. Сложившаяся ситуация напрямую влияет на функционирование предприятий, ослабляя экономическую активность области. В перспективе это также может негативно сказаться на налоговых поступлениях в бюджет. Решение данного вопроса является критически важным. Бизнес не может все на себя возложить, наша задача – развиваться и создавать рабочие места. Обеспечение инженерной инфраструктурой – задача местного исполнительного органа, – отметил генеральный директор маслоэкстракционного завода TOO «Qazaq Astyq Group» Николай Ушаков. Предприниматели посетовали на бесконтрольное повышение тарифов на электроэнергию и попросили пойти бизнесу навстречу. – Пусть коммунальные предприятия кредитуются так же, как мы. Почему сфера коммунального хозяйства все норовит сделать за счет наших денег? – возмущались предприниматели. На сегодняшний день в правобережной части областного центра дефицит тепловой энергии составляет 147 Гкал⁄час. – В сложившейся ситуации абонентские платежи превращаются в инвестиции в энергопередающую организацию, за счет предпринимателей в АО «ОЭСК» делают ремонт. Почему в этом случае не соблюдаются нормы, по которым собственник должен отвечать за свое имущество сам и содержать его в надлежащем состоянии? Качество услуг оставляет желать лучшего, бизнес платит и рассчитывает, как минимум, на бесперебойную подачу электричества... Таким важным бизнесом, как генерация, передача тепловой и электроэнергии, должны заниматься финансово устойчивые компании, у которых имеются свободные средства для проведения ремонтных работ, – считает директор Палаты предпринимателей области Абай Максат Суйчинов. Так как данное направление курирует департамент Комитета по регулированию естественных монополий по области Абай, было принято решение провести рабочее совещание совместно с управлением энергетики и ЖКХ области Абай, АО «ОЭСК» и ДКРЕМ, в ходе которого рассмотреть введение моратория на тарифы и регулирование цен на электроэнергию. По информации исполняющего обязанности руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алтынбека Адилбекова, в 2023 году было выделено из республиканского бюджета более 24 млрд тенге на замену инженерных сетей. Средства успешно освоены, выполнены мероприятия, 45 км сетей в двухтрубном исчислении заменены на новые с увеличением диаметра. В 2024 году выделено еще 18 млрд тенге, освоено шесть млрд. Всего по Семею было намечено осуществить девять проектов, пять из них завершены, остальные четыре планируется закончить в этом году. В разработке у управления находится 42 пакета проектно-сметной документации, 11 из них уже получили положительное заключение частной и государственной экспертиз. Также присутствующие подняли вопрос о необходимости усиления мощности котлов на котельных города. Опираясь на практику TOO «Qazaq Astyq Group», подотраслевой совет обрабатывающей промышленности области Абай рекомендовал управлению энергетики и ЖКХ области Абай внедрить в практику использование экологического биотоплива. #Семей #ЖКХ #тарифы #электроэнергия