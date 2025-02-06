Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов

На площадке Палаты предпринимателей области Абай состоялось заседание подотраслевого совета местной обрабатывающей промышленности с участием госорганов и предпринимателей. Обсуждались проблемы, касаю­щиеся нехватки энергоресурсов и необходимости усиления мощности отопительных котлов. Поднимался также вопрос введения моратория на повышение тарифов на электроэнергию.

– Дефицит тепло-, водоснабжения и мощностей по водоотведению представляет значительную проблему для развития региона. Сложившаяся ситуация напрямую влияет на функционирование предприятий, ослабляя экономическую активность области. В перспективе это также может негативно сказаться на налоговых поступлениях в бюджет. Решение данного вопроса является критически важным. Бизнес не может все на себя возложить, наша задача – развиваться и создавать рабочие места. Обеспечение инженерной инфраструктурой – задача местного исполнительного органа, – отметил генеральный директор маслоэкстракционного завода TOO «Qazaq Astyq Group» ­Николай Ушаков.

Предприниматели посетовали на бесконтрольное повышение тарифов на электроэнергию и попросили пойти бизнесу навстречу.

– Пусть коммунальные предприятия кредитуются так же, как мы. Почему сфера коммунального хозяйства все норовит сделать за счет наших денег? – возмущались предприниматели.

На сегодняшний день в правобережной части областного центра дефицит тепловой энергии составляет 147 Гкал⁄час.

– В сложившейся ситуации абонентские платежи превращаются в инвестиции в энергопередающую организацию, за счет предпринимателей в АО «ОЭСК» делают ремонт. Почему в этом случае не соблюдаются нормы, по которым собственник должен отвечать за свое имущество сам и содержать его в надлежащем состоянии? Качество услуг оставляет желать лучшего, бизнес платит и рассчитывает, как минимум, на бесперебойную подачу электричества... Таким важным бизнесом, как генерация, передача тепловой и электроэнергии, должны заниматься финансово устойчивые компании, у которых имеются свободные средства для проведения ремонтных работ, – считает директор Палаты предпринимателей области Абай Максат Суйчинов.

Так как данное направление курирует департамент Комитета по регулированию естественных монополий по области Абай, было принято решение провес­ти рабочее совещание совместно с управлением энергетики и ЖКХ области Абай, АО «ОЭСК» и ДКРЕМ, в ходе которого рассмотреть введение моратория на тарифы и регулирование цен на электроэнергию.

По информации исполняющего обязанности руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйст­ва Алтынбека Адилбекова, в 2023 году было выделено из рес­публиканского бюджета более 24 млрд тенге на замену инженерных сетей. Средства успешно освоены, выполнены мероприятия, 45 км сетей в двухтрубном исчислении заменены на новые с увеличением диаметра.

В 2024 году выделено еще 18 млрд тенге, освоено шесть млрд. Всего по Семею было намечено осуществить девять проектов, пять из них завершены, остальные четыре планируется закончить в этом году. В разработке у управления находится 42 пакета проектно-сметной документации, 11 из них уже получили положительное заключение частной и государственной экспертиз.

Также присутствующие подняли вопрос о необходимости усиления мощности котлов на котельных города. Опираясь на практику TOO «Qazaq Astyq Group», подотраслевой совет обрабатывающей промышленнос­ти области Абай рекомендовал управлению энергетики и ЖКХ области Абай внедрить в практику использование экологического биотоплива.