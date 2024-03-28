Благое дело

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Ксения Черника

Новый дом получила 74-летняя Людмила Панкратова из Шымкента. Комфортное жилье с плас­тиковыми окнами, теплыми полами, новым забором выделили после того, как саманный дом рухнул из-за аварии на коллекторе.

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Вручить ключи от дома приехал аким Шымкента Габит Сыздыкбеков. Первый раз пенсионерка его увидела в ноябре прошлого года, когда случилась авария на канализационном коллекторе. Он приехал, чтобы своими глазами увидеть масштабы ЧП и успокоить жителей, чьи дома и хозяйственные постройки оказались в зоне аварии. Больше всех пострадало жилище Людмилы Панкратовой. Отчаяние и страх перед будущим испытывала пенсионерка, понимая, что остается, по сути, на улице. Отремонтировать, а тем более построить новый дом она не могла. Идти тоже было некуда.

К обещанию, что у нее будет новый дом, Людмила Панкратова отнеслась с долей скепсиса. Плохо верилось, что местный водоканал, на балансе которого находится аварийный канализационный коллектор, за считанные месяцы построит ей новый дом.

Но ТОО «Водные ресурсы-маркетинг» сняло для нее жилье на время строительства, оплатив аренду. Без промедления взялись и за возведение дома. И вот он готов – новый, теплый и комфортный.

– Я никогда не жила в таких царских условиях, – сквозь слезы благодарила Людмила Панкратова. – Всем признательна за помощь и внимание.

#Шымкент #дом #жилье

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