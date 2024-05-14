Благотворительный забег Run for Autism пройдет в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации акимата Астаны, спортивное мероприятие городского масштаба организуют для любителей бега на дистанции 1 км, 2,5 км, 5 км, 10 км. В нем смогут принять участие жители и гости города старше 12 лет, способные по состоянию здоровья преодолеть вышеперечисленные дистанции. Забег будет проходить с 08:00 до 11:30 часов 18 мая.

Цель соревнования – привлечение внимания общественности к проблеме аутизма в стране и развитие массового спорта в столице. Регистрация участников проводится до 15 мая 2024 года (включительно). Лимит участников Забега – 2000 человек. Получить стартовый пакет за другого участника возможно только по предоставлению копии удостоверения личности и доверенности на имя получателя в произвольной форме.

Все вырученные средства будут направлены на развитие инклюзивного образования, в поддержку детей с аутизмом, проект «Каждый ребенок достоин школы». Подробнее о проекте можно узнать на сайте bolashakcharity.kz