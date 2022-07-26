Блестящее «серебро»

Воспитанник Назарбаев Интеллектуальной школы Усть-Каменогорска Ерасыл Темирбеков стал серебряным призером международной олимпиады по биологии.

33-я международная биологическая олимпиада школьников IBO-2022 состоялась в Ереване. В столице Армении собрались учащиеся из 65 стран, еще три государства прислали своих наблюдателей. Одним из четырех юношей, представлявших Казахстан, был воспитанник усть-каменогорской Назарбаев­ Интеллектуальной школы химико-биологичес­кого направления Ерасыл Темирбеков.

По словам старшеклассника, программа была сложной, она включала как индивидуальные задания, так и умение работать в команде, искать совместно решения.

– Это был невероятный соревновательный опыт, плюс общение с ребятами со всего мира, – рассказал Ерасыл. – У меня появилось много друзей и знакомых. Участ­вовали 250 ребят, и все, конечно, приехали за медалью. Я очень рад тому, что смог завоевать «серебро». Очень рад этой поездке, Армения – очень гостеприимная страна.

Подготовку к международным турнирам школьник начал в 10-м классе. Ему помогали лучшие педагоги НИШ. В 2021 году он принял участие в первой международной биологической олимпиаде и стал серебряным призером. В этом году юноша повторил успех.

В целом школьная сборная завоевала для Казах­стана три «серебра» и одну «бронзу». Как подчеркнули в Министерстве просвещения, по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева победителям и призерам международных олимпиад предусмотрены денежные премии: 1 500 месячных расчетных показателей, или 4,5 млн тенге, за «золото», 1 000 МРП, или 3,1 млн тенге, за «серебро» и 500 МРП, или 1,5 млн тенге, за «бронзу». Кроме того, для таких блестящих учеников «автоматом» предусмотрены гранты на обу­чение в отечественных вузах без сдачи ЕНТ.