Близки к завершению

Аграрии Акмолинской области вышли на финишную прямую уборочной кампании.

По словам заместителя руководителя областного управления сельского хозяйства Еркеша Аленова, на 20 сентября в регионе убрано 85% урожая, зерновые обмолочены на территории 3 млн 954 тыс. гектаров.

Кокшетау уже завершил уборку, 92% убрано в Есильском районе, 88% – в Егиндыкольском, 86% – в Целиноградском, 85% – в Коргалжынском и Бурабайском. Остальные также вышли на финишную прямую.

На элеваторы, а их по области 70, включая ХПП, вывезено уже 1 млн 400 тыс. тонн зерна. Кроме того, аграрии при потребности в 530 тыс. тонн семян засыпали в закрома 344 тыс. тонн.

– По сравнению с прошлым годом урожайность у нас намного выше, – рассказал Еркеш Аленов. – В 2021-м она составляла восемь, а нынче – 10,8 центнера с гектара. Самое главное – качество зерна очень хорошее.

Если погода не подведет, то область завершит хлебоуборку за неделю, заверили в управлении сельского хозяйства.