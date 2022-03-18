Свежий выпуск Близкие по духу 18 марта 2022 г. 3:01 Прохоров Игорь Специальный корреспондент В столице состоялся внеочередной IX съезд партии «Adal». Участники встречи обсудили реформы Президента Касым-Жомарта Токаева, заявленные в нынешнем Послании народу и свой возможный вклад в их реализацию. На съезде рассмотрен вопрос присоединения «Adal» к партии «AMANAT». По словам участников, им импонирует стиль работы Президента. Глава государства неуклонно продвигает реформы. Озвученные им в рамках Послания народу преобразования – продолжение большой начатой ранее работы. Поэтому члены партии «Adal» решили строить новый Казахстан, объединив силы с партией, близкой по духу. Ранее, на состоявшемся политсовете «Adal», было единогласно принято решение о присоединении к партии «AMANAT». По окончании политсовета в каждом регионе прошли областные партийные конференции по обсуждению данного вопроса, большинство членов «Adal» выступило за объединение двух политических сил. – Все инициативы партии «Adal» по повышению доходов населения, разработке карт специализации, методологическая поддержка акимов, работа в рамках законопроектов и другие наши проекты будут продолжены, – подчеркнул в связи с этим председатель партии «Adal» Серик Султангали. В частности, будет и далее проводиться большая работа в аграрном секторе. – Президент Токаев в Послании не случайно подчеркнул необходимость успешного проведения нынешних весенне-полевых работ, – говорит участник съезда Игорь Шацкий. – По-другому мы не сможем обеспечить продовольственную безопасность страны. Но не менее важны системные реформы на селе. По его словам, отечественный аграрный сектор нуждается в кардинальном преобразовании. Для эффективного развития животноводства, к примеру, необходимо создать устойчивую систему заготовки кормов. Пока же большинство личных подсобных хозяйств, которые производят значительную часть агропродукции в стране, откармливают скот без соблюдения нормативных требований.