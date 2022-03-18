В столице состоялся внеочередной IX съезд партии «Adal».

Участники встречи обсудили реформы Президента Касым-Жомарта Токаева, заявленные в нынешнем Послании народу и свой возможный вклад в их реализацию.

На съезде рассмотрен вопрос присоединения «Adal» к партии «AMANAT». По словам участников, им импонирует стиль работы Президента. Глава государства неуклонно продвигает реформы. Озвученные им в рамках Послания народу преобразования – продолжение большой начатой ранее работы. Поэтому члены партии «Adal» решили строить новый Казахстан, объединив силы с партией, близкой по духу.

Ранее, на состоявшемся политсовете «Adal», было единогласно принято решение о присоединении к партии «AMANAT». По окончании политсовета в каж­дом регионе прошли областные партийные конференции по обсуждению данного вопроса, большинство членов «Adal» выступило за объединение двух политических сил.

– Все инициативы партии «Adal» по повышению доходов населения, разработке карт специализации, методологическая поддержка акимов, работа в рамках законопроектов и другие наши проекты будут продолжены, – подчеркнул в связи с этим председатель партии «Adal» Серик Султангали.

В частности, будет и далее проводиться большая работа в аграрном секторе.

– Президент Токаев в Послании не случайно подчеркнул необходимость успешного проведения нынешних весенне-полевых работ, – говорит участник съез­да Игорь Шацкий. – По-другому мы не сможем обеспечить продовольственную безопасность страны. Но не менее важны сис­темные реформы на селе.

По его словам, отечественный аграрный сектор нуждается в кардинальном преобразовании. Для эффективного развития животноводства, к примеру, необходимо создать устойчивую сис­тему заготовки кормов. Пока же большинство личных подсобных хозяйств, которые производят значительную часть агропродукции в стране, откармливают скот без соблюдения нормативных требований.