Близнецы на страже порядка

Армия суверенной страны — основная сила, обеспечивающая безопасность нашего Отечества и спокойствие народа. Военная служба — это долг каждого гражданина. Сегодня молодёжь из всех уголков нашей большой страны с честью исполняет свой гражданский долг, проходя этот важный этап собственной жизни

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Интересно, что в этом году среди призывников воинской части 6679 регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии МВД РК оказались братья-близнецы. Асембек и Алембек родились 6 марта 2006 года в обычной семье. Асембек появился на свет на 10 минут раньше своего брата, и, хотя разница во времени небольшая, он всегда был примером для Алембека.

Братья учились в гимназии №45 в Караганде, а затем поступили в Индустриально-технический колледж в Астане. Асембек осваивает профессию слесаря по транспорту, а Алембек — токаря. Помимо учёбы, братья активно занимаются спортом: Асембек выбрал кикбоксинг, а Алембек увлекается ММА.

Оба брата добровольно отправились на службу, поставив перед собой цель служить Родине с честью. Их стремление сегодня воплощается в реальность.

Другие близнецы — Нурсултан и Ерсултан из Костанайской области. Они родились 29 июня 2004 года с разницей в полчаса. Окончив школу им. Ы. Алтынсарина и завершив обучение в Индустриальном педагогическом колледже, братья решили пойти в армию.

— После трагических событий января мы приняли решение пойти в армию, — рассказывает Нурсултан.

— Сначала родители были против, но отец и старший брат поддержали наш выбор и благословили нас. Конечно, мама беспокоилась, но затем приняла наше решениезащитить свою страну и с честью вернуться домой, выполнив свой гражданский долг. Мы хотим стать гордостью наших родителей и Родины, — рассказали братья.

Близнецы — это два человека, связанные не только кровью, но и душой. Они вместе служат в Национальной гвардии, защищая нашу страну. Для них служба — это не просто обязанность, а честь и возможность доказать свою преданность Родине. Братья помогают друг другу во всем, показывая пример настоящего товарищества и мужества.

Мы желаем этим храбрым молодым людям успехов на воинском поприще!