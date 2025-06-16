Он инсценировал разбивание лобового стекла автомобиля и громко общался с пассажиркой

Фото: polisia.kz

Сотрудниками полиции привлечен к ответственности блогер, грубо нарушивший общественный порядок при съемке рекламы одно из супермаркетов, сообщает Kazpravda.kz

По информации МВД РК, стремясь привлечь внимание потенциальных зрителей, он инсценировал разбивание лобового стекла автомобиля и несколько громко общался с пассажиркой, что, возможно, испугало прохожих. Правонарушитель установлен и привлечен к ответственности за мелкое хулиганство. Таким образом, агрессивная съемка рекламы супермаркета обернулась для него арестом на 10 суток.

Сотрудники правоохранительных органов обращают внимание граждан на необходимость соблюдения правопорядка и общепринятых норм поведения в общественных местах, исключающих нарушение законодательства и причинение неудобств окружающим.