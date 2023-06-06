Блогерство в законе

Встреча прошла с участием вице-спикера Мажилиса Дании Еспаевой, депутатов и членов Общественной палаты, представителей заинтересованных госорганов, общественных организаций и СМИ. Часть участников была подключена онлайн.

Встреча началась с обсуждения проекта закона «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе». Председатель Общественной палаты Айдос Сарым отметил, что разработка законопроекта продиктована требованиями времени. С развитием Интернета в жизнь людей глубоко проникают социальные сети, которые имеют не только положительное, но и отрицательное влияние на экономику и другие важные сферы.

– Наполнение государственной казны – задача в интересах народа. Однако прибыль получает немало граж­дан, не платящих налоги, широко использующих интернет-аудиторию Казахстана для прямой или скрытой рекламы. Нельзя забывать и о вопросе правовой защиты интернет-потребителей, которые были обмануты, следуя их советам, – пояснил депутат Анас Баккожаев.

Он сообщил, что проект закона устанавливает обязанности пользователей онлайн-платформ маркировать онлайн-рекламу, размещаемую на их страницах, и вести свою деятельность в соответствии с законодательством о предпринимательстве.

– Законопроект запрещает онлайн-платформам распространять и размещать ложную информацию. Для их владельцев вводится обязанность сотрудничать с государственными органами в борьбе с недостоверной информацией и уклонением от уплаты налогов, – рассказал Анас Баккожаев.

Кроме того, документом вводятся понятия пользователя онлайн-платформы и инфлюенсера (блогера). Мажилисмен Никита Шаталов подчеркнул, что требуется их четкое определение и разграничение для того, чтобы закон правильно закреплял ответственность и работал справедливо.

По нормам проекта высказался ассоциированный профессор КазГЮУ им. М. С. Нарикбаева Муслим Хасенов. Он указал на то, что в законе отсутствуют условия обретения правового статуса блогера.

– Необходимо уточнить, каковы критерии, признаки, кто и каким образом этот статус устанавливает. Это важно, так как единственная статья, которая регулирует деятельность блогеров, дублирует основную часть прав и обязанностей пользователей. Но также обязывает их вести коммерчес­кую деятельность в соответствии с Предпринимательским кодексом, но не каждый из пользователей соцсетей является предпринимателем, а предпринимательская деятельность ведется не только в соответствии с указанным кодексом, но и с другими НПА, – заявил Муслим Хасенов.

Заместитель председателя Мажилиса Дания Еспаева отметила, что озвученные замечания будут учтены при дальнейшей работе депутатов над законопроектом. Для этого она попросила участников заседания направить в Парламент конкретные поправки и предложения.

Далее состоялось обсуждение проекта закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов» и сопутствующих ему поправок. По информации руководителя рабочей группы Магеррама Магеррамова, ключевым механизмом возврата незаконно приобретенных активов является институт гражданской конфискации, который вводится дополнительно к существующей уголовной и административной конфискации.

– В рамках законопроекта предусмат­ривается создание при Генеральной прокуратуре специализированного ведомства – Комитета по возврату незаконно приобретенных активов. Его задачей будет предварительный сбор и анализ данных на предмет выявления субъектов, по которым будут разумные сомнения в «естественном» и законном происхождении активов. Далее эта информация будет передаваться в Комиссию по возврату активов, которая будет одобрять или отклонять предложения по каждому отдельному случаю, – доложил мажилисмен.

Помимо прочего, предусматривается создание специального государственного фонда и управляющей компании по вопросам аккумулирования и управления активами, возвращенными государству. Это позволит направлять возвращенные активы на финансирование социальных и экономических проектов, ориентированных на повышение благосостояния народа Казахстана.

Финансист и юрист Оразалы Ержанов отметил, что полностью поддерживает инициативу Президента по принятию данного закона. Однако, по его словам, проект нуждается в доработке.

– Законопроект не содержит норм, которые указывают на группу общест­венных отношений, на регулирование которых он направлен. Кроме того, разработчики ограничились только субъектами, что может отразиться на применении закона. Я предлагаю предусмотреть механизм, который позволит работать и по объектам, – подчеркнул Оразалы Ержанов.

Президент ОФ «Фонд развития парламентаризма в Казахстане» Зауреш Батталова поддержала законопроект и отметила, что комиссию по возврату незаконно приобретенных активов, возможно, следует создать при Парламенте. В нее должны войти депутаты и представители общественности, пользующиеся большим доверием у широкого круга населения. Также она подчеркнула, что на уровне рабочей группы эксперты должны особое внимание уделить антикоррупционной экспертизе, так как закон имеет особую значимость в этом вопросе.

– Это очень важный законопроект. Обсуждение проходит в открытом режиме, я благодарю каждого, кто принимает в нем участие. И сегодня состоялся очередной интересный диалог. Мы готовы работать со всеми общественными силами нашей страны. Будем приветствовать именно те предложения, которые направлены на совершенствование законопроектов, – подытожил председатель Общественной палаты Айдос Сарым.

В завершение обсуждения вице-спикер Дания Еспаева призвала всех участников заседания Общественной палаты подключиться к работе над законопроектами на уровне рабочих групп, подчеркнув готовность рассмотреть все конструктивные предложения.