Блок законодательных актов Республики Казахстан

Указ Президента Республики КазахстанО назначении Доскалиева Ж. А. Министром здравоохранения Республики КазахстанПостановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 сентября 2003 года № 890Закон Республики КазахстанО Высшем Судебном Совете Республики КазахстанКонституционный закон Республики КазахстанО внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан»
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