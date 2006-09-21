Блок законодательных актов

Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики КазахстанО созыве совместного заседания палат Парламента Республики КазахстанУказ Президента Республики КазахстанО назначении Дернового А. Г. министром здравоохранения Республики КазахстанУказ Президента Республики КазахстанО назначении Шукеева У. Е. акимом Южно-Казахстанской областиПостановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 21 сентября 2005 года № 935Постановление Правительства Республики КазахстанО возврате с депозита денег, полученных от взимания временных защитных пошлин при импорте некоторых видов кондитерских изделийПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий в Республике КазахстанПравила ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий в Республике КазахстанПостановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 мая 2003 года № 438
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