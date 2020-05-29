Блокпосты между городами Казахстана уберут в июне

С 1 июня в Казахстане уберут блокпосты. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил заместитель председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Жанибек Тайжанов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В целом в республике 313 международных маршрутов, на которых работают 88 перевозчиков с 610 автобусами. В соответствии с решением межведомственной комиссии о снятии с 1 июня блокпостов между городами, будет произведена работа по возобновлению перевозок с 5 июня", - сказал Тайжанов.
По его словам, разработаны правила перевозок пассажиров.
"Соответствующий алгоритм работы перевозчиков для перевозки пассажиров автобусами разработан с учетом требований постановления Главного санитарного врача республики от 10 мая, который предусматривает меры: по проведению дезинфекции автобусов на конечных пунктах маршрута; по допуску в салон пассажиров только в медицинских масках; по соблюдению дистанции среди пассажиров не менее 1 метра, обеспечению водителей перчатками и медицинскими масками с условием их своевременной смены", - сообщил спикер.
В свою очередь акиматами будут предприняты необходимые меры по обеспечению соблюдения участниками перевозочного процесса данного алгоритма, который может стать действенной мерой по нераспространению коронавирусной инфекции в пассажирских перевозках, добавил заместитель председателя Комитета транспорта.