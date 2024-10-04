Блюда из насекомых подают в ресторане Англии

В Лондоне открылся первый ресторан, где подают блюда из насекомых

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Заведение предлагает сверчков в различных формах: от запечённых в меду до жареных с пряностями, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Основатели стремятся популяризировать употребление насекомых в качестве альтернативы традиционному мясу. Они требуют меньше ресурсов для выращивания и содержат больше белка, чем говядина. Также их выращивание приводит к значительно меньшим выбросам парниковых газов, чем традиционное животноводство.

Несмотря на специфику продукта, ресторан уже привлекает множество посетителей благодаря креативному подходу в оформлении блюд.

Ранее, власти Сингапура разрешили употреблять в пищу разные виды насекомых.

Насекомые, разрешенные для употребления в пищу, находятся на разных стадиях развития. Во взрослой стадии - это четыре вида сверчков, два вида кузнечиков, саранча и медоносная пчела. В личиночной стадии находятся три вида мучных червей, белая и гигантская личинка жука-носорога, а также два вида мотыльков. В соответствии с рекомендациями, можно употреблять в пищу и мотылька, и шелкопряда (разные стадии одного вида).



