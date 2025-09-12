Боксер Санжар Ташкенбай гарантировал себе медаль чемпионата мира

Бокс
69

Он успешно выступил в 1/4 весовой категории до 50 килограммов

Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана

Казахстанец Санжар Ташкенбай пробился в полуфинал чемпионата мира по боксу в Ливерпуле (Великобритания),  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Он успешно выступил в 1/4 весовой категории до 50 килограммов.

В этом раунде Санжару противостоял Сингх Мандегбам из Индии. 

Ташкенбай выиграл первый раунд. Также он был лучше и во втором. Причем у соперника сняли баллы.

В итоге Санжар выиграл бой единогласным решением и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль ЧМ.

 Ранее в полуфинал прошла Назым Кызайбай. 

#Казахстан #бокс #ЧМ

Популярное

Все
Ресурс для обеспечения водной безопасности
Стройматериалы по евростандарту
Диалог через искусство
Судьи повышают свою квалификацию
Совершенствовать условия для бизнеса
Дома возводят на селе
День кино отмечают в Казахстане
«Ситуативный казахский» шагает по планете
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Страна ускоряет индустриализацию и цифровую трансформацию строительной отрасли
Аида Балаева выступила в поддержку сохранения независимости и чистоты культурного пространства
Синие глаза степи
Лайкни меня. Ну, пожалуйста!
Человеческий капитал – главный фактор конкурентоспособности
Задачи на предстоящий период
Приоритеты Справедливого Казахстана
Основа инновационного развития
ИИ – не вопрос будущего, это уже данность
Ключевой стратегический ориентир
Вода в подарок
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Решение экологических проблем Кызылординской области – на контроле мажилисменов
ИИ приходит в школу
Премьеры, гастроли, концерты: тринадцатый сезон стартовал в Astana Opera
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
Свыше 1 млрд тенге задолжали жители Костанайской области за коммунальные услуги
Умер итальянский модельер Джорджо Армани
Музей в ЗКО собирает рукописи, хранящиеся в семьях несколько поколений
Определены приоритетные виды спорта
Новым премьером Таиланда стал миллиардер Анутхин Чанвиракун
Жатва на юге вышла на финишную прямую
Президент выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана 8 сентября
Форум молодых религиозных лидеров: преемственность диалога и взгляд в будущее
Представителей Торговой палаты США и ведущих американских компаний приняли в Кабмине
Президент наградил работников нефтегазовой отрасли Казахстана
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Сегодня – День спорта

Читайте также

Назым Кызайбай вышла в полуфинал чемпионата мира по боксу
Дана Уайт рассказал о новом боксёрском проекте
Наталья Богданова принесла Казахстану первую медаль на ЧМ п…
Шестью победами завершил Казахстан пятый день чемпионата ми…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]