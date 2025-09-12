Он успешно выступил в 1/4 весовой категории до 50 килограммов

Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана

Казахстанец Санжар Ташкенбай пробился в полуфинал чемпионата мира по боксу в Ливерпуле (Великобритания), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Он успешно выступил в 1/4 весовой категории до 50 килограммов.

В этом раунде Санжару противостоял Сингх Мандегбам из Индии.

Ташкенбай выиграл первый раунд. Также он был лучше и во втором. Причем у соперника сняли баллы.

В итоге Санжар выиграл бой единогласным решением и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль ЧМ.

Ранее в полуфинал прошла Назым Кызайбай.