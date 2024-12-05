Боксеры Казахстана гарантировали себе 8 медалей на чемпионате Азии

Мы уже сообщали, как выступили наши файтеры в первые дни, теперь – об итогах следующих поединков. Так, в весе до 57 кг в 1⁄8 финала Улжан Сарсенбек встретилась с Кариной Вовк из Украины и одержала убедительную победу единогласным решением судей. Выступающая в весе до 66 кг Милана Сафронова получила путевку в полуфинал без боя на отказе соперницы – тайваньской боксерши Ли Мин. Аида Абикеева (до 63 кг) оказалась сильнее Дильфузы Бековой из Узбекистана, вырвав победу раздельным решением судей.

Свой первый бой на турнире провел один из лидеров сборной Казахстана Махмуд Сабырхан. В 1⁄8 финала в весовой категории до 54 кг он нокау­тировал тайванца Лай Ян-Лина уже в первом раунде. Диас Молжигитов (до 75 кг) без боя вышел в полуфинал, а значит, получит как минимум бронзовую награду. Он должен был встретиться с японцем Даиго Сунагой, однако тот по неназванным причинам снялся с поединка.

Таким образом, наша сборная уже гарантировали себе восемь медалей, включая досрочный финал. Полуфиналистами у мужчин на данный момент являются Диас Молжигитов, Бекзат Нурдаулетов (до 86 кг) и Айбек Оралбай (свыше 92 кг). Нурдаулетов за выход в финал континентального первенства будет биться с украинским боксером Даниилом Жасаном, а Оралбаю в полуфинале будет противостоять Джахонгир Зокиров (Узбекистан).

У женщин место в полуфинале себе обеспечили Аида Абикеева (до 63 кг), Милана Сафронова (до 66 кг), Наталья Богданова (до 70 кг), Диана Магауяева (до 75 кг) и Гульсая Ержан (до 81 кг). У них у всех будет как минимум бронзовая награда. Елдана Талипова (свыше 81 кг) нач­нет выступление на турнире сразу с финала, а значит, у нас в активе еще и как минимум «серебро».

Мужская сборная Казахстана представлена в Таиланде во всех 13 весовых категориях, а женская команда делегировала 12 спорт­сменок. Чемпионат Азии продлится до 12 декабря. По данным пресс-службы Международной боксерской ассоциации, победители получат 8 000 долларов, серебряные и бронзовые призеры – 4 000 и 2 000 долларов соответственно, а четвертьфиналис­ты – по 1 000.