Боксеры Казахстана гарантировали себе 8 медалей на чемпионате Азии

Спорт
344
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Казахстанские боксеры продолжают успешное выступление на чемпионате Азии-2024 в Чиангмае (Таиланд). Со старта турнира мы понесли лишь одну потерю, и то не связанную непосредственно с состязанием. Наша Алуа Балкибекова, выступающая в весовой категории до 50 кг, в 1⁄8 финала должна была сразиться с тайской спортсменкой Чутхамат Раксат, но в связи с болезнью двукратной чемпионке Азии пришлось сняться с континентального первенства.

фото qaz_team_official и boxingkazakhstan

Мы уже сообщали, как выступили наши файтеры в первые дни, теперь – об итогах следующих поединков. Так, в весе до 57 кг в 1⁄8 финала Улжан Сарсенбек встретилась с Кариной Вовк из Украины и одержала убедительную победу единогласным решением судей. Выступающая в весе до 66 кг Милана Сафронова получила путевку в полуфинал без боя на отказе соперницы – тайваньской боксерши Ли Мин. Аида Абикеева (до 63 кг) оказалась сильнее Дильфузы Бековой из Узбекистана, вырвав победу раздельным решением судей.

Свой первый бой на турнире провел один из лидеров сборной Казахстана Махмуд Сабырхан. В 1⁄8 финала в весовой категории до 54 кг он нокау­тировал тайванца Лай Ян-Лина уже в первом раунде. Диас Молжигитов (до 75 кг) без боя вышел в полуфинал, а значит, получит как минимум бронзовую награду. Он должен был встретиться с японцем Даиго Сунагой, однако тот по неназванным причинам снялся с поединка.

Таким образом, наша сборная уже гарантировали себе восемь медалей, включая досрочный финал. Полуфиналистами у мужчин на данный момент являются Диас Молжигитов, Бекзат Нурдаулетов (до 86 кг) и Айбек Оралбай (свыше 92 кг). Нурдаулетов за выход в финал континентального первенства будет биться с украинским боксером Даниилом Жасаном, а Оралбаю в полуфинале будет противостоять Джахонгир Зокиров (Узбекистан).

У женщин место в полуфинале себе обеспечили Аида Абикеева (до 63 кг), Милана Сафронова (до 66 кг), Наталья Богданова (до 70 кг), Диана Магауяева (до 75 кг) и Гульсая Ержан (до 81 кг). У них у всех будет как минимум бронзовая награда. Елдана Талипова (свыше 81 кг) нач­нет выступление на турнире сразу с финала, а значит, у нас в активе еще и как минимум «серебро».

Мужская сборная Казахстана представлена в Таиланде во всех 13 весовых категориях, а женская команда делегировала 12 спорт­сменок. Чемпионат Азии продлится до 12 декабря. По данным пресс-службы Международной боксерской ассоциации, победители получат 8 000 долларов, серебряные и бронзовые призеры – 4 000 и 2 000 долларов соответственно, а четвертьфиналис­ты – по 1 000.

#Спорт #бокс #чемпионат Азии

Популярное

Все
Боксеры Казахстана гарантировали себе 8 медалей на чемпионате Азии
Неспешные технологии успеха
Приоритетным направлением аграрного экспорта выступает Китай
В посольстве Казахстана в ОАЭ выдали первую визу Neo Nomad
Деликатесы по скромной цене
Наследие казахских просветителей
На поле пушки грохотали
Властелин слова
Парни настроены служить!
Мажилисмены обсудили ряд законопроектов
Рождественский благотворительный базар
На базе Национального музея создадут Центр реставрации
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Колыбель музыкального искусства
Наука – приоритет госполитики
Отмечена позитивная динамика по всему спектру делового взаимодействия
Мир особых возможностей
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 4 декабря 2024 года № 55-НП
Устремленные в будущее
Филиал университета Woosong откроют в Туркестане
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
В Караганде запустили новый казахстанский маркетплейс
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Мы – из Казахстана!
Опреснительный завод начали строить в Мангистау
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
Какая погода будет в Казахстане в ближайшие дни
В Испании снимают фильм о Карлаге
Совместное заявление президентов РК и РФ об углублении партнерства в условиях нового глобального порядка
Пользу обильного питья воды научно обосновали урологи
Осужден руководитель ветеринарной службы Туркестанской области
Оперу «Айсулу» представили в «Астана Опера»
Главе Минкультуры поручено взять на особый контроль подготовку к юбилейным датам 2025 года
Главные конкуренты – Узбекистан и Украина
Президент: ОДКБ сегодня выступает в качестве эффективной международной структуры
Инцидент с LED-экраном в Астане: из-за подмены флага завели уголовное дело
Туристы добились компенсации за испорченный отдых
Кобот мебель выпускает
Глава государства назначил командующего войсками регионального командования «Астана»
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики

Читайте также

12 казахстанцев выступят на этапе серии World Tour по шорт-…
Казахстанский боксер досрочно победил в четвертьфинале ЧА в…
Минтуризма изменит порядок присвоения спортивных званий
80 казахстанских сурдоспорстменов участвует в Азиатско-Тихо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]