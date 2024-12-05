Боксеры Казахстана гарантировали себе 8 медалей на чемпионате Азии
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Казахстанские боксеры продолжают успешное выступление на чемпионате Азии-2024 в Чиангмае (Таиланд). Со старта турнира мы понесли лишь одну потерю, и то не связанную непосредственно с состязанием. Наша Алуа Балкибекова, выступающая в весовой категории до 50 кг, в 1⁄8 финала должна была сразиться с тайской спортсменкой Чутхамат Раксат, но в связи с болезнью двукратной чемпионке Азии пришлось сняться с континентального первенства.