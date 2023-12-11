«Болашак»: верный шаг Общество 11 декабря 2023 г. 4:00 425 Асель Шаяхмет Международная программа «Болашак» стала важным социальным лифтом для перспективной, идейной, талантливой молодежи. фото предоставлено пресс-службой АО «Центр международных программ «Болашак» В Астане состоялся форум, посвященный 30-летию международной стипендии «Болашак». В мероприятии приняли участие свыше 300 выпускников программы. Его организаторами выступили АО «Центр международных программ» и Ассоциация стипендиатов «Болашак». С приветственным словом к участникам форума обратился Глава государства. Текст приветствия зачитала заместитель Премьер-министра Тамара Дуйсенова. Касым-Жомарт Токаев поздравил выпускников программы с ее 30-летием и отметил, что стипендиаты сформировали кадровый потенциал страны, гармонично включившись во все процессы, происходящие в государстве и обществе. «Сегодня тысячи выпускников программы «Болашак» успешно трудятся на благо Казахстана, выступая проводниками позитивных изменений во многих сферах. Наша страна вступила в период, когда нам необходимо совершить мощный рывок в своем развитии. Мы ставим амбициозные задачи по структурной перестройке экономики, дальнейшей модернизации политической системы, построению по-настоящему справедливого и инклюзивного общества. И здесь особое значение имеют инвестиции в образование, создание широких возможностей для самореализации граждан. Государство всегда будет поддерживать талантливую, трудолюбивую, целеустремленную молодежь, воплощающую в себе идеалы «Адал азамат». Уверен, выпускники программы «Болашак» и все молодые профессионалы страны внесут свой вклад в масштабную и всестороннюю трансформацию Казахстана. Желаю вам благополучия, успехов, достижения всех намеченных целей», – отмечено в приветственном слове Президента. Спикерами форума стали выдающиеся выпускники программы «Болашак». Они поделились историями своего становления и инновационными открытиями. Напомним, международная стипендия «Болашак» была утверждена в Казахстане в 1993 году, практически сразу после обретения страной независимости. За прошедшее время более 12,5 тыс. молодых казахстанцев стали ее обладателями и прошли обучение в лучших вузах мира. За 30 лет было реализовано масштабное обучение специалистов по инженерно-техническим, медицинским, педагогическим и творческим специальностям. Подготовлены кадры для конкретных отраслей экономики. При этом прошедший юбилейный форум стал не только моментом празднования важного этапа в развитии «Болашака», но и предоставил возможность подчеркнуть ключевую роль образования и науки в стратегии национального развития. Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек отметил, что многие выпускники программы – высококвалифицированные профессионалы в различных сферах. – Тысячи выпускников сегодня трудятся на благо государства. Из 12 605 специалистов 6 958 получили степень магистра, 2 626 – степень бакалавра, 2 537 прошли стажировку, свыше 200 человек получили степень PhD. «Болашак» стала неотъемлемой частью нашей образовательной системы, принося новые идеи и подходы, закрепляя связи республики с мировым сообществом профессионалов. Программа дает возможность получить качественное образование, она стала полноценным социальным лифтом для многих соотечественников, создавая существенные возможности для реализации идей, направленных на развитие страны, – отметил министр. Сегодня более 1 400 стипендиатов программы обучаются в ведущих мировых вузах, входящих в топ-250 международных академических рейтингов QS World University Rankings, Academic Rankings of World Universities (Shanghai Ranking) и других. Важным шагом в поддержку научного кадрового потенциала стала инициатива Главы государства по организации научных стажировок «500 ученых», благодаря чему сегодня сотни казахстанских специалистов проводят исследования в ведущих научных лабораториях мира. К примеру, ассоциированный профессор Satbayev University Сезим Мустапаева, благодаря научной стажировке по программе «500 ученых» в Johns Hopkins University (США), сделала научное открытие в области палеонтологии. – В 2018 году ученые из Johns Hopkins University приехали в Казахстан с намерением изучить состав наших почв. Мы отобрали пробы, но появились проблемы с транспортировкой материала, из-за чего работа была приостановлена. В 2021-м я узнала про программу «500 ученых», инициированную нашим Президентом. Подала документы и выиграла грант. Тогда мой профессор попросил меня взять с собой наши пробы. Взяла, доставила в университет и потом с ними работала днем и ночью, – рассказала Сезим Мустапаева. По ее словам, за один год в ходе анализа проб удалось получить интересные результаты, после чего ученые из Johns Hopkins University захотели вернуться в Казахстан и продолжить работу, которая когда-то была приостановлена. Они были очень заинтересованы в дальнейшем изучении материала. Сегодня Johns Hopkins University приглашает Сезим Мустапаеву принимать участие в мастер-классах с привлечением других ученых, студентов. В планах профессора – подача документов на гранты NASA. Врач-оториноларинголог РГП «Больница Медицинского центра Управления делами Президента РК» Медет Маханбет, прошедший научную стажировку, рассказал о создании уникального хирургического метода по восстановлению барабанной перепонки. А основатель и первый руководитель маркетплейса услуг Top.kz Алмас Кебекбаев – о созданном им маркетплейсе линейных услуг с выручкой в 6 млн долларов. Молодому предпринимателю удалось привлечь более миллиона долларов иностранных инвестиций и обеспечить рабочими местами около 500 людей. Алмас обучался компьютерным наукам в American University. – Я учился по программе «Болашак» в Вашингтоне. Освоил программирование, постигал премудрости математики и предпринимательства. Вернулся на родину и создал здесь компанию. Мой опыт по построению больших технологических структур оправдал ожидания. Когда-то государство вложило в мое образование 40 миллионов тенге, а мы вернули в экономику страны больше одного миллиарда. Это в 25 раз больше, и это только начало. Мы всерьез готовимся к тому, чтобы масштабировать нашу компанию. Я очень благодарен государству за предоставленную когда-то возможность отучиться в American University... Теперь у меня есть отличная возможность опыт и знания проявить здесь. Ведь у нас развивающийся рынок, и есть масса возможностей для реализации хороших идей, – поделился мыслями предприниматель. Обучение по специальности «управление строительством» в University of Reading (Великобритания) помогло Адату Адильхану внедрить промышленно-модульные строительные технологии для строительства зданий в Казахстане и государствах Средней Азии. К слову, в рамках форума прошла выставка научных проектов выпускников программы «Болашак», где было представлено 11 инновационных проектов в различных областях науки и промышленности. К примеру, Ербол Сагатов – магистр и PhD Cardiff University (Великобритания) представил проект по эффективному производству бытовой химии в рамках концепции «Наука простых вещей». Еще одна выпускница программы «Болашак» и старший научный сотрудник Satbayev University Гульжан Тузельбаева презентовала проект по полномасштабному производству парфюмерной продукции Gulzhan Parfum. В планах парфюмера – производить свыше 10 тыс. единиц продукции в месяц. – Меня всегда интересовал вопрос: почему в Казахстане нет своего парфюма? У нас ведь очень хороший вкус. Однако заниматься парфюмерией я начала относительно недавно. Это моя третья профессия. По первой я финансист, а еще когда-то обучалась актерскому мастерству. Заниматься парфюмерией начала в 2020 году. Провела исследование, какой университет лучший в данном направлении, и написала туда, что хочу приехать. Во время карантина вылеты были приостановлены, но мне посчастливилось попасть на кинофестиваль в Берлин с картиной, в которой я принимала участие, и уже оттуда быстро слетать во Францию, – улыбаясь, рассказывает участница форума. – В общем, начала учиться на карантине, а закончила учебу в 2022 году. Сейчас выпускаю духи с нашими традиционными особенностями. Моя первая работа – «Алматинский апорт», а еще есть аромат березы с Кок-Жайляу, который получил наивысшие оценки у парфюмеров во Франции. Также на выставке были представлены проекты Бакдаулета Кенжегалиева по производству рафинированного селена, Саябека Сахиева – по производству радиофармпрепаратов. А болашаковец Багдат Азаматов представил разработку медицинских имплантатов для нейрохирургии, травматологии и ортопедии. Жанибек Катренов сумел удивить участников форума созданным им автономным сейсмоприемником STRYDE. Не менее важные проекты и у Азата Нуркасимова (модификация полимерной кабельной изоляции) и Аслана Орынгалиева (переработка сложного нефтяного сырья). В рамках форума состоялись четыре панельные сессии, где выпускники программы обсудили актуальные вопросы по темам «Цифровое развитие Казахстана», «Медицина», «СМИ», «Наука и образование». Инженеры востребованы всегда Талгат Рамазанов, ведущий инженер по доставке логистических ресурсов NorthCaspian operating Company (NCOC) – Я выпускник Мичиганского университета по специальности «кораблестроение и морской инжиниринг». Участвовал в проектировании и строительстве трех судов для Казахстана, необходимых для транспортировки крупногабаритных модулей в рамках проекта будущего расширения ТОО «Тенгизшевройл». Последние два года работаю в департаменте морской логистики, обеспечивающем доставку грузов на остров Кашаган, который находится в северной части Каспийского моря. Там проживает и работает вахтовый персонал, который надо снабжать продуктами питания и всем необходимым для добычи нефти. Кроме того, нужно вывозить отходы, так как, согласно экологическим требованиям, в северном Каспии действует принцип нулевого сброса. Меня впечатлил Форум выпускников международной стипендии «Болашак», среди которых было много состоявшихся профессионалов, добившихся успехов в выбранной профессии. Считаю, что государство сделало правильный шаг, сделав акцент на подготовку инженерно-технических кадров в рамках данной программы. Сегодня трудно представить современный мир без инженеров. Полагаю, что каждый из выпускников «Болашака» вносит свою лепту в экономику страны. Быть неравнодушным Юлия Сафарова, старший научный сотрудник лаборатории биоинженерии и регенеративной медицины Центра наук о жизни, ЧУ «National Laboratory Astana», в 2021 году вошла в список 50 талантливых молодых ученых Казахстана, выпускница University of Auckland (Новая Зеландия) – В 2005 году я оканчивала школу в Костанае, и когда узнала о приеме документов для обучения за рубежом, подумала, что все это мне недоступно. Но все-таки собрала и подала документы. Последние этапы отбора проходила, уже будучи студенткой Медицинского университета Астана. Очень хорошо помню вопросы, которые задавали члены отборочной комиссии на собеседовании. Когда они спрашивали, смогу ли учиться за рубежом, я твердо ответила «да», но тогда еще не представляла, насколько тяжелым может быть этот путь. Помимо достойного базового образования, в Новой Зеландии мы увидели другую жизнь. К слову, люди там неравнодушные и принимают активное участие в жизни страны. За время обучения мы настолько прониклись этой идеей социальной ответственности, что привезли это мироощущение с собой. Спустя десятилетие я вижу, что наше общество тоже становится неравнодушным: возникают различные социальные инициативы, уходят в прошлое устаревшие механизмы. Нужный «багаж» Алия Оспанова, председатель правления АО «Центр международных программ», выпускница Казахстанско-Британского технического университета, Имперского колледжа (Великобритания) и бизнес-школы Quantic (США), более 10 лет занимала руководящие должности в международных организациях, в том числе в Microsoft, Ericsson, REL Group (Elsevier) – В первую очередь важно правильно оценивать эффективность программы «Болашак». После обучения за рубежом стипендиаты всегда привозят нужный «багаж» – новые идеи, опыт, навыки и network. Активно помогают внедрять мировые технологии в страну и создают новые решения. Тысячи медицинских работников ежедневно спасают жизни миллионов казахстанцев, а такие стипендиаты, как хирург-лор Медет Маханбет, сделали Казахстан шестой страной в мире, где проводится уникальная операция на ухо. Болашаковцы, обучавшиеся в иностранных вузах инженерно-техническим специальностям, сегодня работают на производствах, разрабатывают новые отечественные ноу-хау. Также мы видим сотни выпускников международной стипендии, которые стали успешными предпринимателями и ежегодно пополняют бюджет государства миллиардами тенге. Стипендиаты программы «Болашак» сегодня составляют и качественный управленческий состав государства. Пример тому – Ренат Бектуров, Марат Карабаев, Алибек Куантыров, Еркин Тукумов и многие другие, кто, управляя индустриями, продвигает Казахстан вперед. #программа #Образование #форум #Болашак