«Болашак»: верный шаг

В Астане состоялся форум, посвященный 30-летию международной стипендии «Болашак». В мероприятии приняли участие свыше 300 выпускников программы. Его организаторами выступили АО «Центр международных программ» и Ассоциация стипендиатов «Болашак».

С приветственным словом к участникам форума обратился Глава государства. Текст приветствия зачитала заместитель Премьер-министра Тамара Дуйсенова.

Касым-Жомарт Токаев поздравил выпускников программы с ее 30-летием и отметил, что стипендиаты сформировали кадровый потенциал страны, гармонично включившись во все процессы, происходящие в государстве и обществе.

«Сегодня тысячи выпускников программы «Болашак» успешно трудятся на благо Казахстана, выступая проводниками позитивных изменений во многих сферах. Наша страна вступила в период, когда нам необходимо совершить мощный рывок в своем развитии. Мы ставим амбициозные задачи по структурной перестройке экономики, дальнейшей модернизации политической системы, построению по-настоящему справедливого и инклюзивного общества. И здесь особое значение имеют инвестиции в образование, соз­дание широких возможностей для самореализации граждан. Государство всегда будет поддерживать талантливую, трудолюбивую, целеустремленную молодежь, воплощающую в себе идеалы «Адал азамат». Уверен, выпускники программы «Болашак» и все молодые профессионалы страны внесут свой вклад в масштабную и всестороннюю трансформацию Казахстана. Желаю вам благополучия, успехов, достижения всех намеченных целей», – отмечено в приветственном слове Президента.

Спикерами форума стали выдающиеся выпускники программы «Болашак». Они поделились историями своего становления и инновационными открытиями.

Напомним, международная стипендия «Болашак» была утверж­дена в Казахстане в 1993 году, практически сразу после обретения страной независимости. За прошедшее время более 12,5 тыс. молодых казахстанцев стали ее обладателями и прошли обучение в лучших вузах мира.

За 30 лет было реализовано масштабное обучение специалистов по инженерно-техническим, медицинским, педагогическим и творческим специальностям. Подготовлены кадры для конкретных отраслей экономики. При этом прошедший юбилейный форум стал не только моментом празднования важного этапа в развитии «Болашака», но и предоставил возможность подчеркнуть ключевую роль образования и науки в стратегии национального развития.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек отметил, что многие выпускники программы – высококвалифицированные профессионалы в различных сферах.

– Тысячи выпускников сегодня трудятся на благо государства. Из 12 605 специалистов 6 958 получили степень магистра, 2 626 – степень бакалавра, 2 537 прошли стажировку, свыше 200 человек получили степень PhD. «Болашак» стала неотъемлемой частью нашей образовательной системы, принося новые идеи и подходы, закрепляя связи республики с мировым сообществом профессионалов. Программа дает возможность получить качественное образование, она стала полноценным социальным лифтом для многих соотечественников, создавая существенные возможности для реализации идей, направленных на развитие страны, – отметил министр.

Сегодня более 1 400 стипендиатов программы обучаются в ведущих мировых вузах, входящих в топ-250 международных академических рейтингов QS World University Rankings, Academic Rankings of World Universities (Shanghai Ranking) и других. Важным шагом в поддержку научного кадрового потенциала стала инициатива Главы государства по организации научных стажировок «500 ученых», благодаря чему сегодня сотни казахстанских специалистов проводят исследования в ведущих научных лабораториях мира.

К примеру, ассоциированный профессор Satbayev University Сезим Мустапаева, благодаря научной стажировке по программе «500 ученых» в Johns Hopkins University (США), сделала научное открытие в области палеонтологии.

– В 2018 году ученые из Johns Hopkins University приехали в Казахстан с намерением изучить состав наших почв. Мы отобрали пробы, но появились проблемы с транспортировкой материала, из-за чего работа была приостановлена. В 2021-м я узнала про программу «500 ученых», инициированную нашим Президентом. Подала документы и выиграла грант. Тогда мой профессор попросил меня взять с собой наши пробы. Взяла, доставила в университет и потом с ними работала днем и ночью, – рассказала Сезим Мустапаева.

По ее словам, за один год в ходе анализа проб удалось получить интересные результаты, после чего ученые из Johns Hopkins University захотели вернуться в Казахстан и продолжить работу, которая когда-то была приостановлена. Они были очень заинтересованы в дальнейшем изучении материала.

Сегодня Johns Hopkins University приглашает Сезим Мустапаеву принимать участие в мастер-классах с привлечением других ученых, студентов. В планах профессора – подача документов на гранты NASA.

Врач-оториноларинголог РГП «Больница Медицинского центра Управления делами Президента РК» Медет Маханбет, прошедший научную стажировку, рассказал о создании уникального хирургического метода по восстановлению барабанной перепонки. А основатель и первый руководитель маркетплейса услуг Top.kz Алмас Кебекбаев – о созданном им маркетплейсе линейных услуг с выручкой в 6 млн долларов.

Молодому предпринимателю удалось привлечь более миллиона долларов иностранных инвестиций и обеспечить рабочими местами около 500 людей. Алмас обучался компьютерным наукам в American University.

– Я учился по программе «Болашак» в Вашингтоне. Освоил программирование, постигал премудрости математики и предпринимательства. Вернулся на родину и создал здесь компанию. Мой опыт по построению больших технологических структур оправдал ожидания. Когда-то государство вложило в мое образование 40 миллионов тенге, а мы вернули в экономику страны больше одного миллиарда. Это в 25 раз больше, и это только начало. Мы всерьез готовимся к тому, чтобы масштабировать нашу компанию. Я очень благодарен государству за предоставленную когда-то возможность отучиться в American University... Теперь у меня есть отличная возможность опыт и знания проявить здесь. Ведь у нас развивающийся рынок, и есть масса возможностей для реализации хороших идей, – поделился мыслями предприниматель.

Обучение по специальности «управление строительством» в University of Reading (Великобритания) помогло Адату Адильхану внедрить промышленно-модульные строительные технологии для строительства зданий в Казахстане и государствах Средней Азии.

К слову, в рамках форума прошла выставка научных проектов выпускников программы «Болашак», где было представлено 11 инновационных проектов в различных областях науки и промышленности.

К примеру, Ербол Сагатов – магистр и PhD Cardiff University (Великобритания) представил проект по эффективному производству бытовой химии в рамках концепции «Наука простых вещей». Еще одна выпускница программы «Болашак» и старший научный сотрудник Satbayev University Гульжан Тузельбаева презентовала проект по полномасштабному производству парфюмерной продукции Gulzhan Parfum. В планах парфюмера – производить свыше 10 тыс. единиц продукции в месяц.

– Меня всегда интересовал вопрос: почему в Казахстане нет своего парфюма? У нас ведь очень хороший вкус. Однако заниматься парфюмерией я начала относительно недавно. Это моя третья профессия. По первой я финансист, а еще когда-то обучалась актерскому мастерству. Заниматься парфюмерией начала в 2020 году. Провела исследование, какой университет лучший в данном направлении, и написала туда, что хочу приехать. Во время карантина вылеты были приостановлены, но мне посчастливилось попасть на кинофестиваль в Берлин с картиной, в которой я принимала участие, и уже оттуда быстро слетать во Францию, – улыбаясь, рассказывает участница форума. – В общем, начала учиться на карантине, а закончила учебу в 2022 году. Сейчас выпускаю духи с нашими традиционными особенностями. Моя первая работа – «Алматинский апорт», а еще есть аромат березы с Кок-Жайляу, который получил наивысшие оценки у парфюмеров во Франции.

Также на выставке были представлены проекты Бакдаулета Кенжегалиева по производству рафинированного селена, Саябека Сахиева – по производству радиофармпрепаратов. А болашаковец Багдат Азаматов представил разработку медицинских имплантатов для нейрохирургии, травматологии и ортопедии.

Жанибек Катренов сумел удивить участников форума созданным им автономным сейсмоприемником STRYDE. Не менее важные проекты и у Азата Нуркасимова (модификация полимерной кабельной изоляции) и Аслана Орынгалиева (переработка сложного нефтяного сырья).

В рамках форума состоялись четыре панельные сессии, где выпускники программы обсудили актуальные вопросы по темам «Цифровое развитие Казахстана», «Медицина», «СМИ», «Наука и образование».