Болашакер стал обладателем Серебряной медали Почтенной компании музыкантов Лондона

Образование, Культура
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Дана Аменова
корреспондент

Это одна из старейших и наиболее значимых наград Великобритании

Фото: скриншот видео МНВО РК

Стипендиат программы «Болашак» Рахат-Би Абдысагин стал первым казахстанцем, удостоенным престижной Серебряной медали 2024 года Почтенной компании музыкантов Лондона. Торжественная церемония награждения состоялась в середине ноября в британской столице, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Миннауки

Серебряная медаль, учреждённая в 1889 году, ежегодно вручается самым выдающимся молодым музыкантам, выбранным из студентов ведущих консерваторий Великобритании.

2024 год стал знаковым в творческой карьере Рахат-Би Абдысагина. В феврале он представил мировую премьеру оперы The Bruce в четырёх соборах Великобритании. Опера является ключевой частью докторского исследования Рахат-Би в Королевской консерватории Шотландии и Университете Сент-Эндрюс по программе «Болашак».

Не менее ярким событием стало издание книги Рахат-Би «Квантовая механика и авангардная музыка» в престижном немецком издательстве Springer. Это уникальное исследование на стыке физики и экспериментальной музыки вызвало широкий резонанс в научных и музыкальных кругах.

Автор провёл презентации книги в ведущих университетах Нидерландов и Германии, включая Гейдельберг и Амстердам.

Кроме того, книга уже представлена на полках главного книжного магазина Оксфорда, одного из самых известных и крупных книжных магазинов Великобритании.

«Я рад, что смог показать, насколько глубока связь между математикой, физикой и музыкой. Это вдохновение для новых идей в искусстве и науке», – отметил композитор на презентации.

Рахат-Би Абдысагин является автором более 150 музыкальных произведений, которые исполняются в знаменитых концертных залах Европы, Азии и Америки.

#медаль #Лондон #Рахат-Би Абдысагин #болашакер

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