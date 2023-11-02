Болат Назарбаев не является владельцем рынка "Алтын Орда" - министр Шаккалиев

Культура и общество
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На сегодняшнем брифинге министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев пояснил, имеет ли Болат Назарбаев отношение к алматинскому рынку "Алтын Орда" 

Фото: tengrinews.kz

На вопрос журналистов, проходил ли Болат Назарбаев по нарушениям на рынке "Алтын Орда" в качестве владельца, министр пояснил, что в документации по этому рынку такого человека нет.

"По документации, которую мы видели, изучили, он не является владельцем. Поэтому говорить о его персоне отдельно, его персонифицировать как-то я не могу, что Болат Назарбаев собственник, его там уши где-то торчат, юридически я не могу. Поэтому у нас есть лица, которые являются собственниками, это ТОО. Они подписали дорожную карту, взяли на себя обязательства, с них и будем спрашивать. То есть это те, кто сегодня в регистре зарегистрированы и являются официальными собственниками", - заявил Арман Шаккалиев на сегодняшнем брифинге.

При этом он отметил, что в настоящее время правоохранительные органы разбираются с теми, на ком этот рынок был зафиксирован юридически.

Напомним, ранее на алматинском рынке "Алтын Орда" после проверки были выявлены нарушения почти на 170 млн тенге, которые были уплачены в госбюджет.

#рынок #министр #брифинг #Назарбаев

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