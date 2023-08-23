Почти на 170 млн тенге пополнился бюджет после проверки рынка "Алтын Орда"

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169,6 млн тенге поступило в бюджет после выявления нарушений в ТОО "Altyn Orda New Company", передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов МФ РК.

По данным ведомства, Департамент государственных доходов по Алматинской области провел хронометражное обследование в компании "Altyn Orda New Company".

"По результатам обследования ТОО представило дополнительную налоговую отчетность за 4 квартал 2022 года с отражением дохода 530,4 млн тенге. НДС к уплате - 63,6 млн тенге, КПН к уплате - 106,0 млн тенге. Всего по результатам хронометражного обследования без учета пени в бюджет поступило 169,6 млн тенге", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в ходе проверки ТОО "Altyn Orda New Company" были выявлены дополнительные точки денежных расчетов без применения ККМ (входы на рынок (ворота) и бухгалтерия), по результатам проверки зарегистрировано дополнительно 4 ККМ.

По результатам разъяснительной работы на рынке "Алтын Орда" добровольно зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей 742 налогоплательщика и столько же контрольно-кассовых машин с фискальной памятью.

Кроме этого, как отметили в комитете, совместно с сотрудниками Департамента полиции по Алматинской области, на рынке также проведена тематическая (рейдовая) проверка для выявления предпринимательской деятельности без регистрации в налоговых органах, в ходе которой установлены 12 человек. Материалы по ним переданы в суд.

Кроме этого, по информации КГД, к административной ответственности привлечены 3 налогоплательщика: один - за предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации и разрешения, и двое занизивших стоимость товара на территории рынка.

Напомним, в прошлом году по поручению главы государства по наведению порядка в деятельности рынка "Алтын орда" Комитет государственных доходов провел ряд проверок. В результате принятых мер в бюджет уплачено налогов на 1,5 млрд тенге.