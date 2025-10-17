18–19 октября с 09:00 до 18:00 на территории парковки ипподрома «Казанат» (шоссе Каркаралы, 1) состоится сельскохозяйственная ярмарка, в которой примут участие товаропроизводители Северо-Казахстанской и Павлодарской областей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В мероприятии будут задействованы свыше 190 сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий, которые представят широкий ассортимент продукции собственного производства.

Жителям и гостям столицы будет предложено более 1 300 тонн качественных и экологически чистых продуктов питания: мясо всех видов, колбасные изделия и консервы; молоко и молочные продукты, национальные напитки; рыба и продукция пчеловодства; мука, макаронные и кондитерские изделия; овощи, картофель, бахчевые культуры и прочие продукты. Астанчане могут приобрести необходимые товары на ярмарке по доступным ценам.

В ярмарке примут участие крупнейшие предприятия и крестьянские хозяйства Павлодарской области — ТОО «Победа», ТОО «Галицкое», КХ «Табыс», ТОО «BEST MILK», ТОО «ЭКО ДОМ», ТОО «КЭММИ», ТОО «Мяском», а также производители из Северо-Казахстанской области — свыше 110 предприятий, специализирующихся на мясной, молочной и кондитерской продукции. Общий объём поставленной продукции составит более 1,3 тысячи тонн.

Также, в ходе ярмарки жители и гости столицы смогут насладиться концертной программой с участием творческих коллективов регионов.

Для удобства жителей и гостей столицы к месту проведения ярмарок курсируют автобусные маршруты № 18, 37 и 303.