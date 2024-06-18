Более 100 квартир выкупит акимат в Косшы

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов посетил жилой массив «Лесная поляна», а также жилые комплексы «Ақ Шанырақ» и «Dream Park», где будут предоставлены квартиры для очередников, в том числе – для граждан из социально уязвимых слоев населения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Фото: акимат Акмолинской области

В первых 20 квартирах новоселье будут праздновать в ближайшее время.

Директор компании-застройщика Азамат Амиржанов проинформировал, что строительство и отделочные работы ЖК «Dream Park» прошли по плану. Квартиры будут предоставлены новым жильцам в чистовой отделке, оснащены санфаянсом и газовыми плитами.

«Из бюджета выделено 2,2 млрд тенге на выкуп 120 квартир в городе Косшы для обеспечения жильем граждан категории социально уязвимых слоев населения – многодетных семей, сирот и т. д. В целом по области для этой категории будет выделено порядка 840 квартир общей стоимостью 16 млрд тенге», – отметил замруководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Азамат Байкуанышев.

Глава региона отметил, что главный критерий – это качество жилья, важно не только обеспечение всей необходимой инфраструктурой, но и качество внутренней отделки.